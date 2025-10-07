कपूरथला में प्राचीन शिव मंदिर से बाइक सवारों ने उड़ाई गुल्लक, CCTV से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

कपूरथला के एक प्राचीन शिव मंदिर से अज्ञात बाइक सवारों ने गोलक चुरा ली। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने दो युवकों को भागते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच शुरू कर दी है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। पुलिस लाइन के नजदीक प्राचीन शिव मंदिर नाथों का डेरा से मंगलवार की सुबह दो अज्ञात बाइक सवार मंदिर में पड़ी गोलक को उठाकर ले गए। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने बताया कि उन्होंने दो बाइक सवारो को जाते हुए देखा है।

घटना की सूचना 112 और थाना सिटी की पुलिस को देने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, थाना सिटी पुलिस की ओर से चोरों की पहचान के लिए घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने बताया कि सुबह 8:20 बजे उन्होंने आवाज सुनी।