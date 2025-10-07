Language
    कपूरथला में प्राचीन शिव मंदिर से बाइक सवारों ने उड़ाई गुल्लक, CCTV से चोरों की तलाश में जुटी पुलिस

    By harnek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    कपूरथला के एक प्राचीन शिव मंदिर से अज्ञात बाइक सवारों ने गोलक चुरा ली। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने दो युवकों को भागते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच शुरू कर दी है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

    कपूरथला में मंदिर की गोलक उठाकर ले गया बाइक सवार युवक (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। पुलिस लाइन के नजदीक प्राचीन शिव मंदिर नाथों का डेरा से मंगलवार की सुबह दो अज्ञात बाइक सवार मंदिर में पड़ी गोलक को उठाकर ले गए। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने बताया कि उन्होंने दो बाइक सवारो को जाते हुए देखा है।

    घटना की सूचना 112 और थाना सिटी की पुलिस को देने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, थाना सिटी पुलिस की ओर से चोरों की पहचान के लिए घटनास्थल के समीप लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा विजय नाथ ने बताया कि सुबह 8:20 बजे उन्होंने आवाज सुनी।

    मंदिर परिसर में आए तो देखा मंदिर में भगवान की मूर्तियों के पास पड़ी गोलक गायब थी। उन्होंने बाहर देखा तो दो युवक बाइक पर जाते हुए दिखे। उन्होंने बताया कि उक्त युवक ही गोलक उठाकर ले गए हैं। इसकी सूचना उन्होंने तुरंत 112 पर भी दर्ज करवा दी। थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप नाहर ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।