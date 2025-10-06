Language
    कपूरथला में जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

    By harnek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    कपूरथला सेंट्रल जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सरवण सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

    जेल में बंद कैदी की संदिग्ध हालात में मौत। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, कपूरथला। केंद्रीय जेल में बंद कैदी की तबियत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने तुरंत उसे इलाज के लिए जेल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे सिविल अस्पताल कपूरथला रेफर कर दिया। सिविल अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान 50 वर्षीय सरवण सिंह पुत्र मुंशी राम, निवासी केंद्रीय जेल कपूरथला के रूप में हुई है। ड्यूटी डॉक्टर शेखर भार्गव ने बताया कि जेल से दो सिक्योरिटी गार्ड एक कैदी को लेकर अस्पताल पहुंचे और बताया कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है।

    जांच के दौरान पाया गया कि कैदी की पहले ही मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया। थाना प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।