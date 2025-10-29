पाकिस्तान को भेजे आर्मी कैंट एरिया के फोटो और सीक्रेट प्लान, कपूरथला में सफाई कर्मचारी निकला पाकिस्तानी जासूस

जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने कपूरथला के आर्मी के कैंट एरिया की फोटो व सीक्रेट प्लान पाकिस्तान को भेजे हैं। इस पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया है।

थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच का दौर तेज कर दिया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को काबू किया है। हालांकि इस बारे में पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है।

थाना कोतवाली के एसएचओ इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ वाई पॉइंट कांजली पर मौजूद थे। इसी दौरान एक मुखबिर खास ने मौके पर आकर सूचना दी कि राजा पुत्र बाला निवासी गांव मुश्कवेद न्यू आर्मी कैंट में प्राइवेट तौर पर सफाई सेवक का काम करता है।

जिसके पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क हैं। जिनके कहने पर वह अपने मोबाइल के जरिये आर्मी कैंट एरिया की फोटो खींचकर भेज रहा है। यहीं नहीं, वह आर्मी के सीक्रेट प्लान की जानकारी पाकिस्तान में देश विरोधी लोगों को जानकारी दे रहा है।