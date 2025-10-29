पाकिस्तान को भेजे आर्मी कैंट एरिया के फोटो और सीक्रेट प्लान, कपूरथला में सफाई कर्मचारी निकला पाकिस्तानी जासूस
कपूरथला पुलिस ने जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने आर्मी कैंट एरिया की तस्वीरें और गुप्त योजनाएं पाकिस्तान को भेजी थीं। आरोपी, जो कैंट में सफाई सेवक था, पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था और उन्हें जानकारी भेज रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, और इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने कपूरथला के आर्मी के कैंट एरिया की फोटो व सीक्रेट प्लान पाकिस्तान को भेजे हैं। इस पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे दबोच लिया है।
थाना कोतवाली में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके जांच का दौर तेज कर दिया है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी को काबू किया है। हालांकि इस बारे में पुलिस अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है।
थाना कोतवाली के एसएचओ इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ वाई पॉइंट कांजली पर मौजूद थे। इसी दौरान एक मुखबिर खास ने मौके पर आकर सूचना दी कि राजा पुत्र बाला निवासी गांव मुश्कवेद न्यू आर्मी कैंट में प्राइवेट तौर पर सफाई सेवक का काम करता है।
जिसके पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क हैं। जिनके कहने पर वह अपने मोबाइल के जरिये आर्मी कैंट एरिया की फोटो खींचकर भेज रहा है। यहीं नहीं, वह आर्मी के सीक्रेट प्लान की जानकारी पाकिस्तान में देश विरोधी लोगों को जानकारी दे रहा है।
इस हरकत से वह भारत के साथ गद्दारी करने के साथ देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता को भी खतरे में डाल रहा है। राजा इस समय आर्मी के प्लानों की पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा है।
एसएचओ के अनुसार मुखबिर खास ने बताया कि यह सूचना बिल्कुल सच्ची व ठोस है, क्योंकि राजा को जासूसी करने के बदले पैसे भी मिल रहे हैं।
एसएचओ ने बताया कि इस पर पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए छापेमारी करके आरोपी को गिरफ्तार करके उसके फोन की जांच की गई तो उसमें देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी मिली।
डीएसपी सब-डिवीजन शीतल सिंह ने बताया कि राजा अगस्त माह से पाकिस्तान के संपर्क में हैं। उसके फोन से काफी ज्यादा पाकिस्तान के साथ बातचीत की डिटेल मिली है।
इनमें कुछ अहम तस्वीरें व अन्य सामग्री भी शामिल है। इस काम में उसके साथ समीपवर्ती जिलों के भी कुछ लोग भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में अभी जांच चल रही है। इससे ज्यादा अभी बताना मुनासिब नहीं है। जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे।
