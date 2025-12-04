कपूरथला में तेज रफ्तार का कहर, डीसी आवास में ठोकी इनोवा; रास्ते में एक गाड़ी को टक्कर मार भागा था चालक
कपूरथला में देर रात एक इनोवा चालक ने जालंधर रोड पर एक कार को टक्कर मार दी और फिर डीसी चौक पर डीसी आवास के गेट में गाड़ी ठोक दी। हादसे के बाद चालक गाड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कपूरथला। देर रात जालंधर रोड पर एक कार को टक्कर मार कर भागे इनोवा चालक ने सीधी गाड़ी डीसी चौक पर डीसी कपूरथला आवास के गेट में ठोक दी और गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में इनोवा गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।
वहीं, जिस गाड़ी को इनोवा सवार टक्कर मारकर भागा था, वह भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। पीसीआर की टीमें दोनों घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। जबकि थाना सिटी से आए एएसआई ने इनोवा कार कब्जे में ले ली है।
पीसीआर के पापा-टू के एएसआई कर्मजीत सिंह के अनुसार वीरवार की देर रात करीब सवा नौ बजे अर्बन स्टेट निवासी अमृतपाल सिंह ने अपनी टाटा गाड़ी में सवार होकर परिवार के साथ जालंधर की तरफ से आ रहे थे। उनके पीछे ही इनोवा गाड़ी नं. पीबी-08बीएल-1334 भी जालंधर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी।
अमृतपाल सिंह जब वह करोल बाग कट से मुड़ने लगे तो इनोवा सवार ने पीछे लाकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे कार में सवार लोगों का तो बचाव रहा, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एएसआई के अनुसार अमृतपाल सिंह ने बताया कि इनोवा चालक शराब के नशे में धुत्त था और उनकी कार को टक्कर मारने के बाद गाड़ी भगाकर ले गया।
फिर आगे जाकर डीसी चौक में डीसी आवास में सीधे गाड़ी ठोक दी। जिससे इनोवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एएसआई कर्मजीत सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही वह पीसीआर की टेंगो-1 के एएसआई तलविंदर सिंह और एएसआई जसपाल सिंह के साथ मौके पर पहुंचे। एएसआई ने बताया कि इनोवा चालक गाड़ी डीसी चौक पर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। थाना सिटी से आए एएसआई हरजीत सिंह की ओर से गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
