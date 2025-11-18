शिवसेना नेता के बेटे पर हथियारों से जानलेवा हमला, बचाव में आए पिता भी घायल; हिंदू संगठनों ने किया फगवाड़ा बंद का एलान

हरीपाल सिंह, फगवाड़ा। स्थानीय गौशाला रोड बाजार में मंगलवार शाम कुछ युवकों द्वारा शिवसेना नेता के पुत्र पर फायरिंग करते हुए तेजधार हथियारों से हमला करके घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। वही मौके पर पहुंचे पिता जब बीच बचाव करने लगे तो उन्हें भी घायल कर देने की सूचना हैं। वारदात में गोली चलने की घटना के तुरंत बाद बाजार में दहशत व्याप्त हो गई। वही फगवाड़ा में मौहोल भी तनावपूर्ण बन गया है।

मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना नेता इंद्रजीत करवल का पुत्र जिम्मी करवल अपने कुछ परिजनों के साथ जब गौशाला रोड मार्केट में था। तो कुछ युवकों ने उस पर फायरिंग की व तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।

बाजार में मौजूद शिवसेना नेता इंद्रजीत करवल जब बचाव करने के लिए पहुंचे तो वह भी घायल हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी भारत भूषण व एसएचओ सिटी ऊषा रानी भारी पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे।

शहर में चर्चा है कि पुरानी रंजिश को लेकर एक विशेष समुदाय के युवक शिवसेना नेता के पुत्र जिम्मी करवल की रैकी कर रहे थे और मंगलवार को उन्होंने यह हमला कर दिया। वहीं प्रदेश भर में बढ़ रही लूटपाट, चोरी, गैंगस्टर व फिरौती की घटनाओं को लेकर लोगों में डर का माहौल है। दिनदहाड़े शिव सेना नेता पर हुए हमले के कारण फगवाडा़ शहर के लोगों में डर का माहौल है व लोग घरों से निकलने के लिए डरते है।