फगवाड़ा में खूनी हमला, शिवसेना नेता इंद्रजीत करवल के बेटे जिम्मी पर जानलेवा वार; शहर में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला में पड़ते फगवाड़ा में शिव सेना नेता के बेटे पर हमला हुआ है। मिली ज़ानकारी के अनुसार यह हमला शिव सेना नेता इंद्रजीत करवल के बेटे युवा शिव सेना नेता जिम्मी करवल पर हुआ है।

हांलाकि चर्चा का बाज़ार गर्म है कि उक्त हमले के दौरान तीन से चार राऊंड फायर भी हुए है। जिसके बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं की ज़ा सकती। वहीं सूत्रों की मानें तो उक्त हमला कई वर्ष पुराने शहर में हुए एक चौंक के विवाद में ज़ान गंवा चुके एक युवक के नज़दीकी ने किया है जिस बारे में फिलहाल कोई अधिकारित पुष्टि या गंभीर घायल युवक का कोई बयान सामने नहीं आया है।