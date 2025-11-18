Language
    फगवाड़ा में खूनी हमला, शिवसेना नेता इंद्रजीत करवल के बेटे जिम्मी पर जानलेवा वार; शहर में मचा हड़कंप

    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:34 PM (IST)

    कपूरथला जिले के फगवाड़ा में शिवसेना नेता इंद्रजीत करवल के बेटे जिम्मी करवल पर हमला हुआ है, जिससे शहर में दहशत का माहौल है। हमले में फायरिंग की भी चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। घायल जिम्मी करवल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    फगवाड़ा में एक बार फिर से बना दहशत का माहौल, शिव सेना नेता के बेटे पर हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला में पड़ते फगवाड़ा में शिव सेना नेता के बेटे पर हमला हुआ है। मिली ज़ानकारी के अनुसार यह हमला शिव सेना नेता इंद्रजीत करवल के बेटे युवा शिव सेना नेता जिम्मी करवल पर हुआ है।

    हांलाकि चर्चा का बाज़ार गर्म है कि उक्त हमले के दौरान तीन से चार राऊंड फायर भी हुए है। जिसके बारे में फिलहाल पुष्टि नहीं की ज़ा सकती। वहीं सूत्रों की मानें तो उक्त हमला कई वर्ष पुराने शहर में हुए एक चौंक के विवाद में ज़ान गंवा चुके एक युवक के नज़दीकी ने किया है जिस बारे में फिलहाल कोई अधिकारित पुष्टि या गंभीर घायल युवक का कोई बयान सामने नहीं आया है।

    लेकिन इस मामले के बाद शहर में तनावपूर्ण व दहशत का माहौल जरूर बन गया है। वहीं घायल जिम्मी करवल को फगवाड़ा के सिविल हस्पताल में ईलाज़ के लिए दाखिल करवाया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई हैं।