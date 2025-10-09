कपूरथला में सब्जी मंडी की दुकान में आग, 15 लाख की स्कूल यूनिफार्म जलकर राख

संवाद सहयोगी, कपूरथला। शहर की पुरानी सब्जी मंडी स्थित मार्केट की एक स्कूल यूनिफार्म की दुकान में बुधवार की देर रात अचानक आग लग गई। जिससे 15 लाख रुपये की यूनिफार्म जलकर राख हो गई। आगजनी की घटना से मंडी में खरीदारी करने आए लोगों में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी स्थित मार्केट में यूनिफार्म हाउस के मालिक रविंदर कुमार ने बताया कि बुधवा की रात को वह साढ़े सात बजे दुकान बंद करके घर चला गया।

कुछ समय के बाद उसे फोन आया कि उसकी दुकान के अंदर से धुआं उठ रहा है। इस पर तुरंत मौके पर पहुंचा दुकान खोली तो अंदर आग की लपटें निकल रही थी। उसने बताया कि करीब एक साल पहले ही स्कूल यूनिफार्म का काम खोला था। वह तो बर्बाद हो गया।