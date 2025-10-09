Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कपूरथला में सब्जी मंडी की दुकान में आग, 15 लाख की स्कूल यूनिफार्म जलकर राख

    By Harnek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 09:01 PM (IST)

    कपूरथला की पुरानी सब्जी मंडी में एक स्कूल यूनिफार्म की दुकान में देर रात आग लग गई। इस घटना में लगभग 15 लाख रुपये की यूनिफार्म जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कपूरथला में सब्जी मंडी की दुकान में लगी आग (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कपूरथला। शहर की पुरानी सब्जी मंडी स्थित मार्केट की एक स्कूल यूनिफार्म की दुकान में बुधवार की देर रात अचानक आग लग गई। जिससे 15 लाख रुपये की यूनिफार्म जलकर राख हो गई। आगजनी की घटना से मंडी में खरीदारी करने आए लोगों में हड़कंप मच गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए पहुंच गई और रेस्क्यू शुरू कर दिया। पुरानी सब्जी मंडी स्थित मार्केट में यूनिफार्म हाउस के मालिक रविंदर कुमार ने बताया कि बुधवा की रात को वह साढ़े सात बजे दुकान बंद करके घर चला गया।

    कुछ समय के बाद उसे फोन आया कि उसकी दुकान के अंदर से धुआं उठ रहा है। इस पर तुरंत मौके पर पहुंचा दुकान खोली तो अंदर आग की लपटें निकल रही थी। उसने बताया कि करीब एक साल पहले ही स्कूल यूनिफार्म का काम खोला था। वह तो बर्बाद हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वहीं थाना सिटी की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका।