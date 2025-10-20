कपूरथला में सरपंच के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत, दीपावली की खुशियों के बीच परिवार में पसरा मातम

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी(कपूरथला)। दिवाली से पहले सुल्तानपुर लोधी के समीपवर्ती गांव मसीतां से दुखद खबर सामने आई है। जहां गांव के मौजूदा सरपंच के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जिसका शव गांव के श्मशान घाट से मिला है।

मृतक की पहचान सुखजिंदर सिंह (25) पुत्र हरमेश सिंह गोरा के तौर पर हुई। गोरा गांव का वर्तमान सरपंच है और मृतक उसका इकलौता बेटा था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हुई है, लेकिन इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

घटना के बाद गांव में शोक की शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की मां का कोरोना काल में निधन हो गया था। गांव के नंबरदारों, पंचों और पूर्व सरपंचों ने बताया कि इस लड़के को कुछ महीने पहले गांव की पंचायत ने नशा छुड़ाने के लिए एक कैंप में भेजा था।