कपूरथला में सरपंच के बेटे की संदिग्ध हालात में मौत, दीपावली की खुशियों के बीच परिवार में पसरा मातम
सुल्तानपुर लोधी के मसीतां गांव में सरपंच के इकलौते बेटे सुखजिंदर सिंह का शव श्मशान घाट में मिला। उसकी मौत नशे की ओवरडोज से होने की आशंका है, हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ महीने पहले उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया था। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी(कपूरथला)। दिवाली से पहले सुल्तानपुर लोधी के समीपवर्ती गांव मसीतां से दुखद खबर सामने आई है। जहां गांव के मौजूदा सरपंच के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जिसका शव गांव के श्मशान घाट से मिला है।
मृतक की पहचान सुखजिंदर सिंह (25) पुत्र हरमेश सिंह गोरा के तौर पर हुई। गोरा गांव का वर्तमान सरपंच है और मृतक उसका इकलौता बेटा था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की ओवरडोज से उसकी मौत हुई है, लेकिन इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
घटना के बाद गांव में शोक की शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की मां का कोरोना काल में निधन हो गया था। गांव के नंबरदारों, पंचों और पूर्व सरपंचों ने बताया कि इस लड़के को कुछ महीने पहले गांव की पंचायत ने नशा छुड़ाने के लिए एक कैंप में भेजा था।
सरपंच ने कई बार पुलिस को नशा तस्करों के बारे में सूचित किया। सरपंच और पंचायत ने कई तस्करों को गिरफ्तार भी करवाया, लेकिन नशा तस्कर कुछ समय बाद फरार हो गए और वापस आ गए। मृतक की मौत नशे की ओवरडोज से होने संबंधी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है।
