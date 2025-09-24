Language
    रिलायंस फाउंडेशन और कपूरथला प्रशासन का बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान, भोजन-आश्रय और बीमारी रोकथाम पर फोकस

    By harnek Singh Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:28 PM (IST)

    रिलायंस फाउंडेशन ने कपूरथला प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रयास तेज किए हैं। सुल्तानपुर लोधी के गांवों में भोजन स्वच्छता सामग्री और आश्रय वितरित किए गए। फाउंडेशन 10-प्वाइंट रिस्पांस योजना के तहत काम कर रहा है जिससे जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी शामिल है। पशुपालकों को चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

    बाढ़ प्रभावितों के लिए रिलायंस ने किए मदद व पुनर्वास के प्रयास तेज (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और पुनर्वास के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने कपूरथला प्रशासन के साथ मिलकर प्रयास तेज कर दिए हैं। बुधवार को रिलायंस फाउंडेशन की टीमों ने सब-डिवीजन सुल्तानपुर लोधी प्रभावित गांवों के लोग को भोजन, पोषण, स्वच्छता और इमरजेंसी शेल्टर जैसी आवश्यक वस्तुएं मुहैया करवाईं।

    इस पहल को एडीसी-जनरल नवनीत कौर बल ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिलायंस फाउंडेशन, जियो, रिलायंस रिटेल और वंतारा सहित रिलायंस की टीमें पिछले कुछ हफ्तों से राज्य प्रशासन, पंचायतों और स्थानीय लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ये टीमें सरकार से चर्चा के बाद कपूरथला के सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों के परिवारों 10-प्वाइंट रिस्पांस योजना के तहत मदद कर रही हैं।

    अब तक पंजाब में विभिन्न प्रयासों के जरिये 10,500 से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को सुल्तानपुर लोधी ब्लाक के गांव सांगरा, मंड मुबारकपुर और अकालपुर में लगभग 80 परिवारों को भोजन और पोषण, स्वच्छता और इमरजेंसी शेल्टर की आवश्यक वस्तुएं वितरित की गईं। इस दौरान जन स्वास्थ्य जागरुकता बढ़ाने के लिए एक जन स्वास्थ्य जोखिम प्रबंधन (पीएचआरएम) सत्र भी आयोजित किया गया।

    दिव्यकांत नायक, लीडर-डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिलायंस फाउंडेशन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पूरे परिवार के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा रिलायंस फाउंडेशन, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए में बाढ़ के बाद की स्थितियों में जलजनित और मच्छर जनित बीमारियों जैसे जन स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में समुदायों की मदद करने के लिए एक व्यापक पीएचआरएम अभियान चला रहा है। 24 घंटे शुद्ध पेयजल के लिए कम्युनिटी वाटर फिल्टर भी स्थापित किए गए हैं।

    कपूरथला के सिविल सर्जन डा. राजीव पराशर ने रिलायंस फाउंडेशन की सराहना करते हुए बताया कि प्रशासन इस मुश्किल घड़ी में लोगों के जीवन की रक्षा के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और समुदायों के सहयोग से लगातार काम कर रहा है। पशुपालकों के परिवारों को पर्याप्त पौष्टिक चारा उपलब्ध कराने के लिए साइलेज बांटा जा रहा है।

    इन प्रयासों का उद्देश्य जहां संकटग्रस्त पशुओं को राहत प्रदान करना है, वहीं पशुधन पर निर्भर समुदायों की आजीविका की रक्षा करना भी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में रिलायंस पंजाब के समुदायों के साथ सहानुभूति और देखभाल के साथ राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।