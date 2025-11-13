Language
    नशे के खिलाफ पंजाब की जंग तेज, स्पीकर संधवां का ऐलान- 'एंटी ड्रग क्लब बनेगा युवाओं का ढाल'

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 08:17 PM (IST)

    पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कपूरथला में कहा कि पंजाब सरकार नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने एंटी ड्रग क्लब के प्रयासों की सराहना की और युवाओं को नशे से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुहिम में पूरा सहयोग देगी।

    Hero Image

    पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां कपूरथला पहुंचे (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कपूरथला। पंजाब सरकार नशे के विरुद्ध व्यापक स्तर पर मुहिम चला रही है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और पंजाब के लोग इस मुहिम का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं तथा हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। यह बात पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कपूरथला में कही। स्पीकर संधवा एंटी ड्रग क्लब के चेयरमैन गगनदीप सिंह के निवास पर पहुंचे हुए थे।

    उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब के लोग इस मुहिम का पूरा समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते बड़े पैमाने पर नशे की बिक्री बंद हुई है। इस मौके पर स्पीकर संधवा ने कहा कि एटी ड्रग क्लब सुल्तानपुर लोधी द्वारा पंजाब के युवाओं को बचाने के लिए किया जा रहा कार्य सराहनीय है।

    पंजाब सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को इन नशों के दुष्प्रभावों से बचाएं क्योंकि समय-समय पर आई सरकारों के राजनीतिक नेताओं ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए पंजाब के युवाओं को नशे का आदी बना दिया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं।

    आज हमारे सैकड़ों युवा नशे का शिकार हो चुके हैं। इस मौके पर एटी ड्रग क्लब के चेयरमैन गगनदीप सिंह ने पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा का धन्यवाद किया और कहा कि एटी ड्रग क्लब नशे के खिलाफ लड़ने के लिए पंजाब में बड़े पैमाने पर सेमिनार आयोजित कर रहा है, जिसमें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।

    उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी चेयरमैन सज्जन सिंह चीमा भी युवाओं को खेलों से लगातार जोड़ रहे हैं, जिसमें एटी ड्रग क्लब भी पूरा सहयोग दे रहा है ताकि हमारे युवा खेलों के प्रति प्रेरित हो सकें। 

    इस दौरान हलका इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने श्री संधवां के साथ हलके में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। इस अवसर पर हलका इंचार्ज कपूरथला एडवोकेट कर्मबीर सिंह चंदी, एसडीएम इरविन कौर, डीएसपी सब डिवीजन शीतल सिंह, एडवोकेट गुरमोहन सिंह, नवप्रीत सिंह, काका कपूरथला, गुरप्रीत सिंह आदि मौजूद थे।

     

     

     