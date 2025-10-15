सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की बौछार, मंत्री भुल्लर ने शुरू किया मुआवजा वितरण
कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सुल्तानपुर लोधी से बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा वितरण शुरू किया। कपूरथला जिले के 25 किसानों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। पंजाब सरकार प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा दे रही है। जमीनों को कृषि योग्य बनाने और गेहूं का बीज देने में भी मदद की जाएगी। गिरदावरी का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही सभी पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। सरकार लोगों के साथ खड़ी है।
संवाद सहयोगी, सुल्तानपुर लोधी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बुधवार को सुल्तानपुर लोधी के गांव किशन सिंह वाला से बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरण की औपचारिक शुरुआत की।
उन्होंने जिला कपूरथला के गांवों किशन सिंह वाला, चक पट्टी बालू बहादर और हुसैनपुर बूले के लगभग 25 किसानों को फसलों के नुकसान और घरों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र सौंपे। पीड़ितों को मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।
कैबिनेट मंत्री श्री भुल्लर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र वितरित करने के अवसर पर संबोधन में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान द्वारा किए गए वादे के अनुसार, दिवाली से पहले पीड़ित परिवारों को मुआवजा वितरित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, जिसने नष्ट हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ 20 हजार रुपये का मुआवजा वितरित किया है।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जमीनों को फिर से कृषि योग्य बनाने के लिए भी किसानों की मदद की जाएगी। इसके अलावा पांच लाख एकड़ के लिए गेहूं का बीज भी किसानों को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पंजाब भर में 13 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा मिशन पुनर्वास के तहत राहत फंड वितरित करने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके लाभार्थियों को मुआवजा राशि के स्वीकृति पत्र वितरित किए जा रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अजनाला में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपये के चेक वितरित करके मिशन पुनर्वास की शुरुआत की थी। श्री भुल्लर ने कहा कि विशेष गिरदावरी का काम लगभग पूरा हो चुका है और अगले कुछ दिनों में सभी पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि कपूरथला जिले में मुआवजे के रूप में पंजाब सरकार ने लगभग 14.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस अवसर पर नगर सुधार ट्रस्ट कपूरथला के चेयरमैन और सुल्तानपुर लोधी हलके से आम आदमी पार्टी के इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा ने पंजाब सरकार और कैबिनेट मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार लोगों के साथ हर स
