सड़क हादसे में घायल की मदद की तो मिलेंगे 5 हजार रुपये, कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी; पंजाब में लागू हुई योजना

जागरण संवाददाता,कपूरथला। सड़क हादसों में घायल लोगों की तुरंत मदद करने और कीमती जानें बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुड स्मार्टियन योजना शुरू की गई है। यह योजना अब पंजाब सरकार ने भी शुरू कर दी है। योजना के तहत घायल की मदद करने वाले को पांच हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।

हालांकि पंजाब सरकार ने दो साल पहले फरिश्ते योजना शुरू की थी। जिसके तहत दो हजार रुपये की राशि मददगार को देने की योजना थी। आरटीओ हरकरम सिंह रंधावा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को हादसे के बाद के पहले 60 मिनट यानी "गोल्डन आवर" के दौरान घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि समय पर इलाज मिल सके और जान बचने की संभावना बढ़ सके।

उन्होंने बताया कि सड़क हादसे के पीड़ित की जान बचाने में मदद करने वाले किसी भी आम नागरिक को, जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, एम्बुलेंस या पुलिस को सूचना देता है, या प्राथमिक सहायता प्रदान करता है, उसे 5,000 रुपये का नकद इनाम और प्रशंसा पत्र दिया जाता है।