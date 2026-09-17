Punjab Mandi Bhav 17th September: आज दलहन, मसालों और बासमती में दिखी मजबूती, गेहूं व तेल के दाम स्थिर रहे

खन्ना तेल एवं खल राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट 220

राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट 218

खल सरसों प्रति क्विंटल 3,200

डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) प्रति क्विंटल 2,100

डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) प्रति क्विंटल 2,100

सरसों प्रति टन 27,500

सूरजमुखी प्रति टन 28,000

अनाज व उत्पाद गेहूं प्रति क्विंटल 2,890 - 2,900

आटा 50 किलो 1,590 - 1,600

मैदा 50 किलो 1,690 - 1,700

सूजी 50 किलो 1,720 - 1,725

चोकर 45 किग्रा 1,180

चोकर 30 किग्रा 750

मक्की बिहार प्रति क्विंटल 2,700 - 2,750

लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा प्रति क्विंटल 10,000 - 12,500

अरहर दाल प्रति क्विंटल 11,000 - 11,500

उड़द साबुत प्रति क्विंटल 10,400 - 12,400

उड़द धोया प्रति क्विंटल 11,400 - 12,600

उड़द छिलका प्रति क्विंटल 10,550 - 11,950

दाल मसूर प्रति क्विंटल 7,500 - 11,000

चनादाल प्रति क्विंटल 7,600 - 8,050

एग्रो प्योर बेसन 35 किग्रा. 3,220

काबली चना प्रति क्विंटल 7,200 - 12,000

मूंग साबुत प्रति क्विंटल 8,700 - 9,800

मूंग धोया प्रति क्विंटल 9,300 - 11,400

चावल डीबी सेला प्रति क्विंटल 9,400 - 9,500

शरबती स्टीम प्रति क्विंटल 7,400 - 7,500

चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल 10,000 - 10,200

तेल व खल बिनौला तेल प्रति क्विंटल 15,400

चावल तेल प्रति क्विंटल 13,500

सरसों तेल प्रति क्विंटल 17,100 - 17,200

सरसों खल प्रति क्विंटल 3,650 - 3,700

बिनौला खल प्रति क्विंटल 4,200 - 4,300

डीओसी मूंगफली प्रति क्विंटल 36,500

किराना जीरा प्रति क्विंटल 23,000 - 26,600

धनिया प्रति क्विंटल 17,000 - 20,000

हल्दी प्रति क्विंटल 19,300 - 23,300

केसर कश्मीरी प्रति ग्राम 275 - 280

अमृतसर चावल व धान बासमती (1121) स्टीम प्रति क्विंटल 10,800 - 11,000

बासमती (1121) सेला प्रति क्विंटल 9,800 - 9,900

शरबती सेला प्रति क्विंटल 6,300 - 6,400

शरबती स्टीम प्रति क्विंटल 7,300 - 7,400

चावल (1509) नया सेला प्रति क्विंटल 7,700 - 7,800

शरबती धान प्रति क्विंटल 3,500 - 3,550

बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल 5,500 - 5,600

धान (1509) नया प्रति क्विंटल 3,600 - 3,700

पीआर-11 चावल प्रति क्विंटल 5,800 - 5,900

अन्य देशी चना प्रति क्विंटल 7,500 - 7,600

चनादाल प्रति क्विंटल 7,900 - 8,100

देशी पंजाब गुड़ प्रति क्विंटल 5,800 - 5,850

शक्कर देशी प्रति क्विंटल 5,750 - 5,800

बूरा खांड प्रति क्विंटल 5,750 - 5,800

जालंधर अनाज गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,870 - 2,880

चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल 3,950 - 4,000

चावल परमल सेला प्रति क्विंटल 3,800 - 3,900

मक्की बिहार प्रति क्विंटल 2,700 - 2,725

मक्की यूपी प्रति क्विंटल 2,640 - 2,650

दालें दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल 10,300 - 12,000

चना देशी छना प्रति क्विंटल 7,700 - 7,750

दाल चना प्रति क्विंटल 7,850 - 8,000

काबली चना प्रति क्विंटल 8,100 - 12,100

राजमां चित्रा पुणे प्रति क्विंटल 10,000 - 12,000

राजमां चित्रा चीन प्रति क्विंटल 12,200 - 12,800

राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल 7,600 - 7,800

किराना जीरा प्रति क्विंटल 24,800 - 27,800

धनिया प्रति क्विंटल 17,200 - 21,000

लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) प्रति क्विंटल 17,500 - 18,500

लालमिर्च तेजा प्रति क्विंटल 26,000 - 29,800

हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल 19,200 - 19,300

हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल 22,000 - 24,800

मेवा काजू (320 नं.) प्रति किलो 1,000 - 1,020

काजू (210 नं.) प्रति किलो 1,060 - 1,090

काजू (240 नं.) प्रति किलो 1,030 - 1,040

काजू (180 नं.) प्रति किलो 1,150 - 1,160

मखाना प्रति किलो 800 - 1,300

गोला प्रति क्विंटल 40,000 - 46,500

भटिंडा कॉटन / रुई रुई जे-34 पंजाब प्रति मन 6,800 - 6,875

रुई जे-34 हरियाणा प्रति मन 6,770 - 6,800

रुई जे-34 राजस्थान प्रति मन 6,800 - 6,870

बिनौला प्रति क्विंटल 4,900 - 5,100

नरमा कपास नई प्रति क्विंटल 8,500 - 8,700

पशु आहार बिनौला खल प्रति क्विंटल 4,400 - 4,450

सरसों खल प्रति क्विंटल 3,400 - 3,450

गेहूं चोकर 29 किलो 650