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Punjab Mandi Bhav 17th September: आज दलहन, मसालों और बासमती में दिखी मजबूती, गेहूं व तेल के दाम स्थिर रहे

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:50 PM (IST)

17 सितंबर को पंजाब की दिसावरी मंडियों में जीरा, मिर्च, राजमां और बासमती चावल में तेजी जबकि गेहूं स्थिर रहा।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. पंजाब की मंडियों में दलहन और किराना बाजार मजबूत।

  2. खाद्यान्न और तेल-तिलहन के भाव स्थिर बने रहे।

  3. बासमती चावल और नए धान में अच्छी मांग देखी गई।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों (खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर एवं बठिंडा) में आज दलहन और किराना बाजार में मजबूती दर्ज की गई, जबकि खाद्यान्न व तेल-तिलहन के भाव सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए

अनाज व दलहन बाजार: जालंधर और खन्ना मंडी में गेहूं दड़ा 2,870 से 2,900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लुधियाना और जालंधर में दाल-दलहन खंड में राजमां चित्रा 10,000 से 12,500 रुपये तथा उड़द धोया 11,400 से 12,600 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बना रहा। काबली चने के भाव 7,200 से 12,100 रुपये प्रति क्विंटल रहे

 

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चावल व धान में मांग: अमृतसर मंडी में बासमती (1121) स्टीम चावल 10,800 से 11,000 रुपये तथा 1121 सेला 9,800 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। वहीं नया धान (1509) 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुआ

मसाले, मेवा व कॉटन: किराना बाजार में तेजी जारी रही; जालंधर में जीरा 24,800 से 27,800 रुपये तथा तेजा मिर्च 26,000 से 29,800 रुपये प्रति क्विंटल बिके। मेवे में काजू (320 नंबर) 1,000-1,020 रुपये प्रति किलो रहा। भटिंडा मंडी में नई नरमा कपास 8,500 से 8,700 रुपये प्रति क्विंटल तथा रुई जे-34 पंजाब 6,800 से 6,875 रुपये प्रति मन पर स्थिर रही

 

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देखें पंजाब की मंडियों के भाव 

मंडी श्रेणी सामान / जिंस विवरण / इकाई मूल्य (रुपये में)
खन्ना तेल एवं खल राइसब्रान (खाद्य) प्रति प्वाइंट
220
    राइसब्रान (अखाद्य) प्रति प्वाइंट
218
    खल सरसों प्रति क्विंटल
3,200
    डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) प्रति क्विंटल
2,100
    डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) प्रति क्विंटल
2,100
    सरसों प्रति टन
27,500
    सूरजमुखी प्रति टन
28,000
  अनाज व उत्पाद गेहूं प्रति क्विंटल
2,890 - 2,900
    आटा 50 किलो
1,590 - 1,600
    मैदा 50 किलो
1,690 - 1,700
    सूजी 50 किलो
1,720 - 1,725
    चोकर 45 किग्रा
1,180
    चोकर 30 किग्रा
750
    मक्की बिहार प्रति क्विंटल
2,700 - 2,750
लुधियाना दाल-दलहन राजमां चित्रा प्रति क्विंटल
10,000 - 12,500
    अरहर दाल प्रति क्विंटल
11,000 - 11,500
    उड़द साबुत प्रति क्विंटल
10,400 - 12,400
    उड़द धोया प्रति क्विंटल
11,400 - 12,600
    उड़द छिलका प्रति क्विंटल
10,550 - 11,950
    दाल मसूर प्रति क्विंटल
7,500 - 11,000
    चनादाल प्रति क्विंटल
7,600 - 8,050
    एग्रो प्योर बेसन 35 किग्रा.
3,220
    काबली चना प्रति क्विंटल
7,200 - 12,000
    मूंग साबुत प्रति क्विंटल
8,700 - 9,800
    मूंग धोया प्रति क्विंटल
9,300 - 11,400
  चावल डीबी सेला प्रति क्विंटल
9,400 - 9,500
    शरबती स्टीम प्रति क्विंटल
7,400 - 7,500
    चावल 1121 सेला प्रति क्विंटल
10,000 - 10,200
  तेल व खल बिनौला तेल प्रति क्विंटल
15,400
    चावल तेल प्रति क्विंटल
13,500
    सरसों तेल प्रति क्विंटल
17,100 - 17,200
    सरसों खल प्रति क्विंटल
3,650 - 3,700
    बिनौला खल प्रति क्विंटल
4,200 - 4,300
    डीओसी मूंगफली प्रति क्विंटल
36,500
  किराना जीरा प्रति क्विंटल
23,000 - 26,600
    धनिया प्रति क्विंटल
17,000 - 20,000
    हल्दी प्रति क्विंटल
19,300 - 23,300
    केसर कश्मीरी प्रति ग्राम
275 - 280
अमृतसर चावल व धान बासमती (1121) स्टीम प्रति क्विंटल
10,800 - 11,000
    बासमती (1121) सेला प्रति क्विंटल
9,800 - 9,900
    शरबती सेला प्रति क्विंटल
6,300 - 6,400
    शरबती स्टीम प्रति क्विंटल
7,300 - 7,400
    चावल (1509) नया सेला प्रति क्विंटल
7,700 - 7,800
    शरबती धान प्रति क्विंटल
3,500 - 3,550
    बासमती 1121 धान प्रति क्विंटल
5,500 - 5,600
    धान (1509) नया प्रति क्विंटल
3,600 - 3,700
    पीआर-11 चावल प्रति क्विंटल
5,800 - 5,900
  अन्य देशी चना प्रति क्विंटल
7,500 - 7,600
    चनादाल प्रति क्विंटल
7,900 - 8,100
    देशी पंजाब गुड़ प्रति क्विंटल
5,800 - 5,850
    शक्कर देशी प्रति क्विंटल
5,750 - 5,800
    बूरा खांड प्रति क्विंटल
5,750 - 5,800
जालंधर अनाज गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल
2,870 - 2,880
    चावल परमल कच्चा प्रति क्विंटल
3,950 - 4,000
    चावल परमल सेला प्रति क्विंटल
3,800 - 3,900
    मक्की बिहार प्रति क्विंटल
2,700 - 2,725
    मक्की यूपी प्रति क्विंटल
2,640 - 2,650
  दालें दाल उड़द छिलका प्रति क्विंटल
10,300 - 12,000
    चना देशी छना प्रति क्विंटल
7,700 - 7,750
    दाल चना प्रति क्विंटल
7,850 - 8,000
    काबली चना प्रति क्विंटल
8,100 - 12,100
    राजमां चित्रा पुणे प्रति क्विंटल
10,000 - 12,000
    राजमां चित्रा चीन प्रति क्विंटल
12,200 - 12,800
    राजमां शर्मिली प्रति क्विंटल
7,600 - 7,800
  किराना जीरा प्रति क्विंटल
24,800 - 27,800
    धनिया प्रति क्विंटल
17,200 - 21,000
    लालमिर्च गुन्टूर- (334 नं.) प्रति क्विंटल
17,500 - 18,500
    लालमिर्च तेजा प्रति क्विंटल
26,000 - 29,800
    हल्दी इरोड गट्ठा प्रति क्विंटल
19,200 - 19,300
    हल्दी निजामाबाद प्रति क्विंटल
22,000 - 24,800
  मेवा काजू (320 नं.) प्रति किलो
1,000 - 1,020
    काजू (210 नं.) प्रति किलो
1,060 - 1,090
    काजू (240 नं.) प्रति किलो
1,030 - 1,040
    काजू (180 नं.) प्रति किलो
1,150 - 1,160
    मखाना प्रति किलो
800 - 1,300
    गोला प्रति क्विंटल
40,000 - 46,500
भटिंडा कॉटन / रुई रुई जे-34 पंजाब प्रति मन
6,800 - 6,875
    रुई जे-34 हरियाणा प्रति मन
6,770 - 6,800
    रुई जे-34 राजस्थान प्रति मन
6,800 - 6,870
    बिनौला प्रति क्विंटल
4,900 - 5,100
    नरमा कपास नई प्रति क्विंटल
8,500 - 8,700
  पशु आहार बिनौला खल प्रति क्विंटल
4,400 - 4,450
    सरसों खल प्रति क्विंटल
3,400 - 3,450
    गेहूं चोकर 29 किलो
650
    गेहूं चोकर 50 किलो
1,200

 

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