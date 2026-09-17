कपूरथला में आसमानी बिजली का कहर, 7 घरों में लाखों के उपकरण जले; मकान की दीवारों में पड़ी दरार

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला शहर के प्रीत नगर इलाके में देर रात भारी वर्षा के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से सात घरों में लाखों रुपये का नुकसान हो गया। बिजली गिरने से घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरण जल गए। वहीं, हादसे का असर इतना तेज था कि वार्ड नंबर 36 के कांग्रेसी पार्षद गुरपाल सिंह बिल्ला के मकान की दीवारों में दरारें पड़ गईं।

कई जगह दीवारें फटने की भी बात सामने आई है। अचानक हुए इस हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पीड़ित अमृत और पार्षद गुरपाल सिंह बिल्ला ने बताया कि देर रात करीब ढाई बजे अचानक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली कड़की। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। कुछ ही पलों में पूरे इलाके में बिजली की चमक दिखाई दी और घरों की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं।

स्थानीय लोगों के अनुसार, आकाशीय बिजली पार्षद के घर के पास गिरी। इसके कारण सबसे अधिक प्रभाव उनके मकान और आसपास के घरों पर पड़ा। घटना के समय लोग अपने घरों में सो रहे थे। तेज आवाज और धमाके से कई परिवार घबरा गए।

लोगों का कहना है कि कुछ ही देर में घरों के उपकरण खराब हो गए। कई परिवारों के लिए यह नुकसान काफी बड़ा है, क्योंकि घरेलू उपकरणों को दोबारा खरीदने में काफी खर्च आएगा। हादसे के बाद लोगों ने अपने घरों की दीवारों और बिजली के कनेक्शनों की स्थिति भी देखी।

पार्षद के घर की दीवारों में दरारें आने से आसपास के लोगों की चिंता और बढ़ गई। स्थानीय लोग घटना के बाद नुकसान का जायजा लेने में जुटे रहे। बिजली के उपकरणों और मकानों को हुए नुकसान से प्रभावित परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।