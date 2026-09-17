अमृतपाल सिंह के समर्थन में द ग्रेट खली का बयान, बोले- पंजाब को नशामुक्त बनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका
नशामुक्त पंजाब यात्रा से पहले द ग्रेट खली ने अमृतपाल सिंह की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने जेल से बाहर आकर काम करने का अवसर देने की बात कही।
HighLights
खली ने अमृतपाल सिंह को नशा मुक्त पंजाब में अहम बताया।
खली बोले, अमृतपाल को राजनीति में काम करने का अवसर मिले।
खली ने पंजाब सरकार की मुफ्त योजनाओं की नीति पर सवाल उठाए।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा की ओर से 18 सितंबर से शुरू होने जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा से ठीक पहले भाजपा नेता और पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में खली ने कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त कराने में अमृतपाल सिंह की भूमिका अहम हो सकती है।
खली ने अमृतपाल को जेल से बाहर आने और राजनीति में काम करने का अवसर दिए जाने की बात भी कही। खली ने कहा कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब के युवाओं को अमृत छकाने, पगड़ी बांधने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। उनके इस योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतपाल को केवल नकारात्मक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने पंजाब के युवाओं के लिए क्या काम किया है।
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राजनीतिक अनुभव पर बोले- ट्रेनिंग जरूरी नहीं
अमृतपाल सिंह के राजनीतिक अनुभव और पृष्ठभूमि पर उठने वाले सवालों के जवाब में खली ने कहा कि सच बोलने और पंजाब को सुधारने के लिए किसी राजनीतिक ट्रेनिंग या लंबे अनुभव की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि यदि किसी व्यक्ति की नीयत साफ है तो वह बिना पैसे खर्च किए भी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। खली ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अमृतपाल के पास पंजाब को संभालने और सुधारने की क्षमता है।
खली ने यह भी कहा कि अमृतपाल को राजनीति में खुलकर काम करने का पूरा अवसर नहीं मिला और वह सीधे जेल चले गए। उनके मुताबिक अमृतपाल को काम करने का मौका मिलना चाहिए। पंजाब के सीमावर्ती राज्य होने का हवाला देते हुए उन्होंने नेतृत्व के सवाल को भी महत्वपूर्ण बताया।
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भाजपा की यात्रा से पहले चंडीगढ़ में जुटे पार्टी नेता
भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा 18 सितंबर से शुरू होने जा रही है। यात्रा के कार्यक्रमों से पहले चंडीगढ़ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ समेत पार्टी के नेता जुटे हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे समय में पार्टी नेता द ग्रेट खली का अमृतपाल सिंह को लेकर दिया गया बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
फ्री सुविधाओं पर भी साधा निशाना
खली ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त सुविधाओं की नीति पर भी सवाल उठाए। महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह मुफ्त की व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपना खेत बेचकर लोगों को मुफ्त सुविधाएं दें तो उसे वास्तविक अर्थों में मुफ्त कहा जा सकता है। एक से लेकर दूसरे को देने को उन्होंने मुफ्त नहीं माना।
2022 में भाजपा में शामिल हुए थे खली
दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली 10 फरवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनकी खुद मुख्यधारा की राजनीति में आने की कोई विशेष इच्छा नहीं है। उन्होंने जालंधर से चुनाव लड़ने या टिकट लेने की इच्छा से भी इनकार किया।
खली ने कहा कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई। भाजपा के सत्ता में आने पर पंजाब की स्थिति बेहतर होने की बात भी उन्होंने कही।
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