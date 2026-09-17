अमृतपाल सिंह के समर्थन में द ग्रेट खली का बयान, बोले- पंजाब को नशामुक्त बनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा की ओर से 18 सितंबर से शुरू होने जा रही नशा मुक्त पंजाब यात्रा से ठीक पहले भाजपा नेता और पूर्व डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में खली ने कहा कि पंजाब को नशे से मुक्त कराने में अमृतपाल सिंह की भूमिका अहम हो सकती है।

खली ने अमृतपाल को जेल से बाहर आने और राजनीति में काम करने का अवसर दिए जाने की बात भी कही। खली ने कहा कि अमृतपाल सिंह ने पंजाब के युवाओं को अमृत छकाने, पगड़ी बांधने और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया है। उनके इस योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमृतपाल को केवल नकारात्मक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने पंजाब के युवाओं के लिए क्या काम किया है।

खली ने यह भी कहा कि अमृतपाल को राजनीति में खुलकर काम करने का पूरा अवसर नहीं मिला और वह सीधे जेल चले गए। उनके मुताबिक अमृतपाल को काम करने का मौका मिलना चाहिए। पंजाब के सीमावर्ती राज्य होने का हवाला देते हुए उन्होंने नेतृत्व के सवाल को भी महत्वपूर्ण बताया।

फ्री सुविधाओं पर भी साधा निशाना खली ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की मुफ्त सुविधाओं की नीति पर भी सवाल उठाए। महिलाओं को आर्थिक सहायता, मुफ्त बस सेवा और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह मुफ्त की व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री अपना खेत बेचकर लोगों को मुफ्त सुविधाएं दें तो उसे वास्तविक अर्थों में मुफ्त कहा जा सकता है। एक से लेकर दूसरे को देने को उन्होंने मुफ्त नहीं माना।