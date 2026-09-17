श्री अकाल तख्त के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी सहित दो कर्मचारी निलंबित, अनैतिक मामले में नाम आने पर SGPC की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में चालक के रूप में सेवाएं निभा रहे स. मोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारियों का नाम एक अनैतिक मामले में सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नण ने कार्यालय से जारी बयान में कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से सामने आई जानकारी के बाद दोनों कर्मचारियों को सेवा से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में चालक के तौर पर सेवा निभा रहे स. मोहन सिंह के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।