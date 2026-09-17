श्री अकाल तख्त के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी सहित दो कर्मचारी निलंबित, अनैतिक मामले में नाम आने पर SGPC की कार्रवाई
शिरोमणि कमेटी ने अनैतिक मामले में नाम आने पर श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और चालक मोहन सिंह को निलंबित किया।
HighLights
SGPC ने अकाल तख्त के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी को निलंबित किया।
चालक स. मोहन सिंह भी अनैतिक मामले में निलंबित हुए।
मामले की गहन जांच के लिए फ्लाइंग विभाग को आदेश।
जागरण संवाददाता, अमृतसर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में चालक के रूप में सेवाएं निभा रहे स. मोहन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों कर्मचारियों का नाम एक अनैतिक मामले में सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
शिरोमणि कमेटी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नण ने कार्यालय से जारी बयान में कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मीडिया के माध्यम से सामने आई जानकारी के बाद दोनों कर्मचारियों को सेवा से निलंबित किया गया है।
उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी भाई मलकीत सिंह और तख्त श्री केसगढ़ साहिब में चालक के तौर पर सेवा निभा रहे स. मोहन सिंह के खिलाफ यह कदम उठाया गया है। शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
यह भी पढ़ें- पंजाब सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां; जानें किसे मिला कौन सा विभाग
फ्लाइंग विभाग को गहन जांच के आदेश
मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नण ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए फ्लाइंग विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग को मामले से संबंधित तथ्यों की जांच करने के लिए कहा गया है, ताकि सामने आई जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने कर्मचारियों के आचरण को लेकर गंभीर है। किसी कर्मचारी का नाम अनैतिक गतिविधियों में सामने आने पर संस्था की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- अमृतसर के अजनाला थाने पर हमले के मामले में अमृतपाल के 8 साथियों की कोर्ट में पेशी, सभी के बयान हुए कलमबंद
किसी भी कर्मचारी को नहीं बख्शा जाएगा
कुलवंत सिंह मन्नण ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सिख संस्था है और इसके किसी भी कर्मचारी का नाम अनैतिक कार्यों में शामिल होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था की मर्यादा और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
शिरोमणि कमेटी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दोनों कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अब फ्लाइंग विभाग की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बयान में अनैतिक मामले की विस्तृत प्रकृति या उससे जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है।
यह भी पढ़ें- अल्टीमेटम खत्म होते ही अमृतसर-फिरोजपुर में रेलवे ट्रैक पर डटे किसान, ट्रेनों के बदले रूट; यात्री परेशान