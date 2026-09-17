पंजाब सरकार का प्रशासनिक फेरबदल, तीन IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां; जानें किसे मिला कौन सा विभाग

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए तीन वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। 1993 बैच के आइएएस अधिकारी अनुराग वर्मा, 1995 बैच की आइएएस अधिकारी जसप्रीत तलवार और 2004 बैच के आइएएस अधिकारी अर्शदीप सिंह थिंद शामिल हैं।

अनुराग वर्मा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग: 1993 बैच के आइएएस अधिकारी अनुराग वर्मा, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय आयुक्त राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, को अब अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग लगाया गया है।