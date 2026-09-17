यात्रा से पहले पीड़ित परिवारों से मिले भाजपा नेता, सुनील जाखड़ बोले- नशे पर राजनीति नहीं, दर्द समझने की जरूरत
अभियान की शुरुआत से पूर्व नेताओं ने नशे के कारण अपनों को खो चुके पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा नेताओं ने नशा विरोधी यात्रा से पहले परिवारों से मुलाकात की।
सुनील जाखड़ ने नशे के मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की।
भाजपा की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' 18 सितंबर से होगी शुरू।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ भाजपा की ओर से शुरू की जा रही नशा विरोधी यात्रा से एक दिन पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नशे के कारण अपने बच्चों और करीबियों को खो चुके परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि नशे के मुद्दे को राजनीतिक रंग देने के बजाय उन परिवारों का दर्द समझने की जरूरत है, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है।
जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाए। जिन परिवारों के बच्चे नशे की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं, उनके लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशे से मौतें हो रही हैं, लेकिन अब नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी नशा तस्करों की ओर से निशाना बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
यह भी पढ़ें- तरनतारन में राष्ट्रीय मार्ग पर हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बस; एक युवती की मौत और कई गंभीर घायल
पीड़ितों की सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता
उन्होंने अबोहर की एक घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि एक लड़की ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसका भाई नशा करता है और उसे नशा कहां से मिल रहा है। इसके बाद परिवार को कथित तौर पर निशाना बनाया जाने लगा। जाखड़ ने कहा कि ऐसी घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भाजपा नशे के मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से नशे को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में यदि सफलता मिल रही है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ नशे के खिलाफ लड़ाई को और व्यापक बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा का अभियान नशे के खिलाफ जनजागरण और लोगों को इस लड़ाई से जोड़ने पर केंद्रित है।
यह भी पढ़ें- अमृतसर में चोरी की नीयत से घर में घुसे तीन युवक, लोगों ने हथियार समेत दो को पकड़ा; धुनाई कर पुलिस को सौंपा
कल से शुरू होगी भाजपा की नशा विरोधी यात्रा
भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा 18 सितंबर से शुरू होगी। पार्टी की ओर से अलग-अलग हिस्सों से यात्राएं निकाली जाएंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तलवंडी साबो से यात्रा का शुरु करेंगे। भाजपा ने इन यात्राओं के जरिये नशे के खिलाफ लोगों को लामबंद करने की रणनीति बनाई है।
यह भी पढ़ें- श्री हरिमंदिर साहिब में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए हुई अरदास, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव ने टेका माथा