गुरदासपुर में छुट्टी का एलान! गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय अवकाश श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है। इसके चलते जिले में सरकारी कामकाज और शिक्षण संस्थानों की सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहेंगी।

जिला प्रशासन ने आदेश के माध्यम से संबंधित विभागों और संस्थानों को स्थानीय अवकाश के संबंध में जानकारी दे दी है। लोगों को भी इस संबंध में पहले से सूचना दी गई है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े काम के लिए परेशानी न हो।