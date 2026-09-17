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गुरदासपुर में छुट्टी का एलान! गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Thu, 17 Sep 2026 05:23 PM (IST)

श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर 18 सितंबर को गुरदासपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। स्कूल, सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, परीक्षाएं जारी रहेंगी।

डीसी गुरदासपुर आदित्य उप्पल जानकारी देते हुए।

डीसी गुरदासपुर आदित्य उप्पल जानकारी देते हुए।

HighLights

  1. गुरदासपुर में 18 सितंबर को श्री गुरु नानक देव जी विवाह पर्व अवकाश।

  2. जिले के सभी स्कूल, सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद।

  3. पूर्व निर्धारित बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी।

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व के अवसर पर गुरदासपुर जिले में 18 सितंबर, शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आदित्य उप्पल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस दिन जिले के सभी स्कूल, सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय अवकाश श्री गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया है। इसके चलते जिले में सरकारी कामकाज और शिक्षण संस्थानों की सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहेंगी।

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स्कूल और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद

18 सितंबर को गुरदासपुर जिले के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों, बोर्डों और निगमों में भी कामकाज नहीं होगा। सरकारी शिक्षण संस्थानों पर भी यह आदेश लागू रहेगा। ऐसे में विद्यार्थियों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को शुक्रवार को संस्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

जिला प्रशासन ने आदेश के माध्यम से संबंधित विभागों और संस्थानों को स्थानीय अवकाश के संबंध में जानकारी दे दी है। लोगों को भी इस संबंध में पहले से सूचना दी गई है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों से जुड़े काम के लिए परेशानी न हो।

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परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी

हालांकि, अवकाश के बावजूद बोर्ड और विश्वविद्यालय की ओर से 18 सितंबर को पहले से निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अवकाश के कारण परीक्षा स्थगित होने की चिंता नहीं करनी होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों की बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा 18 सितंबर को निर्धारित है, वे अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुंचें। परीक्षा कार्यक्रम में इस स्थानीय अवकाश के कारण कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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