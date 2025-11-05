पूर्व गृहमंत्री बूटा सिंह पर टिप्पणी कर बुरे फंसे पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग, कई धाराओं में केस दर्ज
कपूरथला में पूर्व गृहमंत्री बूटा सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साइबर सेल कपूरथला ने वडिंग के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। यह एफआईआर बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू की शिकायत पर दर्ज हुई है, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। डीआईजी जालंधर रेंज नवीन सिंगला ने जांच की पुष्टि की है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। पूर्व गृहमंत्री बूटा सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी करना पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को महंगा पड़ा गया है। इस मामले में उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब थाना साइबर सेल कपूरथला में राजा वड़िंग के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
पूर्व गृहमंत्री बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू ने इस मामले एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा शिकायत की दी थी। जिसकी जांच के बाद राजा वडिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
जिला पुलिस ने राजा वडिंग के खिलाफ जातिसूचक टिप्पणी मामले में धारा 353, 196 बीएनएस 2023 तथा धारा 3(1)(u), 3(1)(v) एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
डीआईजी जालंधर रेंज नवीन सिंगला ने बताया कि पूर्व गृहमंत्री के बेटे की ओर से दी गई शिकायत की जांच और डीए लीगल की सलाह के बाद थाना साइबर सेल कपूरथला में विभिन्न धाराओं के तहत के केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
