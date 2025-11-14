Punjab Accident: कपूरथला में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 18 साल के युवक की मौत

संवाद सूत्र, कपूरथला। कपूरथला–सुल्तानपुर लोधी मार्ग पर बने सुभाष चौक के समीप बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा उस समय पेश आया जब तेज रफ्तार में आ रही एक शिफ्ट डिज़ायर कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित जूस की दुकान के बाहर पलटी खा गई और सीधे दुकान के आगे वाले हिस्से से जा टकराई।

जोरदार टक्कर के दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चला रहा 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कार में उसके साथ बैठा 37 वर्षीय व्यक्ति इस भीषण दुर्घटना से बाल-बाल बच गया।