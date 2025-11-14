Punjab Accident: कपूरथला में अनियंत्रित होकर पलटी कार, 18 साल के युवक की मौत
कपूरथला-सुल्तानपुर लोधी मार्ग पर एक तेज़ रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर जूस की दुकान से टकराने से एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस घटना में, कार चला रहे 18 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 37 वर्षीय व्यक्ति बाल-बाल बच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, कपूरथला। कपूरथला–सुल्तानपुर लोधी मार्ग पर बने सुभाष चौक के समीप बुधवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा उस समय पेश आया जब तेज रफ्तार में आ रही एक शिफ्ट डिज़ायर कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित जूस की दुकान के बाहर पलटी खा गई और सीधे दुकान के आगे वाले हिस्से से जा टकराई।
जोरदार टक्कर के दौरान कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार चला रहा 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि कार में उसके साथ बैठा 37 वर्षीय व्यक्ति इस भीषण दुर्घटना से बाल-बाल बच गया।
घटना के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर इकट्ठा हुए और सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
