Punjab News: 10 साल की सजा सुनाते ही भागा कैदी, नायब कोर्ट व वकील के मुंशी ने दबोचा
कपूरथला कोर्ट परिसर में एनडीपीएस के एक हवालाती को दस साल की सजा सुनाए जाने पर वह भागने लगा। नायब कोर्ट और एक वकील के मुंशी ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। 2018 के एनडीपीएस एक्ट के मामले में जतिंदर सिंह को दोषी पाया गया था। उसे एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस फरार होने की कोशिश करने वाले आरोपी पर कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला कोर्ट परिसर में एक एनडीपीएस के हवालाती को एडीशनल सेशन जज की अदालत द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने पर हवालाती फरार होने लगा, लेकिन कैदी के फरार होते ही नायब कोर्ट और एक वकील के मुंशी हरकत में आ गए और हिम्मत दिखाते हुए उसे दबोच लिया।
जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली में साल 2018 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस में नामजद आरोपी जतिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी गांव खुखरैन को मंगलवार को माननीय एडीशनल सेशन जज लक्ष्मी कपिला की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जिसके बाद नायब कोर्ट तरसेम सिंह आरोपी को लेकर बख्शीखाने की तरफ लेजा रहा था, तभी कैदी जतिंदर सिंह पुलिस से हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसके भागते ही सुरक्षा कर्मियों ने शोर मचा दिया।
नायब कोर्ट तरसेम सिंह ने बताया कि उसने उसका पीछा किया और एक वकील के मुंशी की मदद से कैदी जतिंदर सिंह को काबू कर लिया। इसकी पुष्टि करते हुए डीएसपी सब-डिवीजन शीतल सिंह ने बताया कि पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश करने वाले आरोपी पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
