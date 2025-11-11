Punjab News: 10 साल की सजा सुनाते ही भागा कैदी, नायब कोर्ट व वकील के मुंशी ने दबोचा

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला कोर्ट परिसर में एक एनडीपीएस के हवालाती को एडीशनल सेशन जज की अदालत द्वारा 10 साल की सजा सुनाए जाने पर हवालाती फरार होने लगा, लेकिन कैदी के फरार होते ही नायब कोर्ट और एक वकील के मुंशी हरकत में आ गए और हिम्मत दिखाते हुए उसे दबोच लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली में साल 2018 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस में नामजद आरोपी जतिंदर सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी गांव खुखरैन को मंगलवार को माननीय एडीशनल सेशन जज लक्ष्मी कपिला की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।