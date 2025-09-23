Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फगवाड़ा कॉल सेंटर मामले में पुलिस को मिली सफलता, लुधियाना से एक और गिरफ्तार; 2 करोड़ रुपये बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:37 PM (IST)

    कपूरथला पुलिस को फगवाड़ा कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लुधियाना से 2.05 करोड़ रुपये के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कपूरथला और लुधियाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फगवाड़ा कॉल सेंटर मामले में पुलिस को मिली सफलता। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। फगवाड़ा कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर फ्रॉड मामले में कपूरथला पुलिस के साथ बड़ी सफलता लगी है। लुधियाना से पुलिस ने 2.05 करोड़ रुपये के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कपूरथला व लुधियाना पुलिस ने ज्वाइंट आपरेशन में आरोपी को दबोचा। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि प्रेस रिलीज जारी की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सूत्रों की मानें तो पकड़े गए 38 आरोपियों से दो दिन की पूछताछ की निशानदेही पर मंगलवार को लुधियाना से आरोपी पवन कुमार पुत्र कानी राम निवासी बेरासर, जिला बीकानेर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन को लुधियाना पुलिस ने सहयोग किया। आरोपी को लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 के क्षेत्र से काबू किया गया और उससे 2.05 करोड़ रुपये की बड़ी बरामदगी हुई है।

    बता दें कि 19 सितंबर की सुबह थाना साइबर क्राइम कपूरथला और फगवाड़ा पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे बड़े साइबर फ्राड के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसमें छह महिलाओं सहित 38 आरोपियों को गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इन आरोपियों से 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल और 10 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई थी।

    इस रैकेट में शामिल लोग कनाडा-अमेरिका के लोगों से पॉपअप भेज कर उनके डिवाइस हैक करके प्रतिदिन लगभग 20 हजार यूएस डॉलर की ठगी करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का पुलिस रिमांड भी हासिल किया था, जो कि रविवार को खत्म हो गया।