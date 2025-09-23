फगवाड़ा कॉल सेंटर मामले में पुलिस को मिली सफलता, लुधियाना से एक और गिरफ्तार; 2 करोड़ रुपये बरामद

कपूरथला पुलिस को फगवाड़ा कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लुधियाना से 2.05 करोड़ रुपये के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कपूरथला और लुधियाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। फगवाड़ा कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे साइबर फ्रॉड मामले में कपूरथला पुलिस के साथ बड़ी सफलता लगी है। लुधियाना से पुलिस ने 2.05 करोड़ रुपये के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कपूरथला व लुधियाना पुलिस ने ज्वाइंट आपरेशन में आरोपी को दबोचा। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि प्रेस रिलीज जारी की जा रही है।

पुलिस सूत्रों की मानें तो पकड़े गए 38 आरोपियों से दो दिन की पूछताछ की निशानदेही पर मंगलवार को लुधियाना से आरोपी पवन कुमार पुत्र कानी राम निवासी बेरासर, जिला बीकानेर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन को लुधियाना पुलिस ने सहयोग किया। आरोपी को लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 के क्षेत्र से काबू किया गया और उससे 2.05 करोड़ रुपये की बड़ी बरामदगी हुई है।

बता दें कि 19 सितंबर की सुबह थाना साइबर क्राइम कपूरथला और फगवाड़ा पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे बड़े साइबर फ्राड के रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इसमें छह महिलाओं सहित 38 आरोपियों को गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इन आरोपियों से 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल और 10 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई थी।