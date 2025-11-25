कपूरथला में छात्र की मौत मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ दर्ज किया केस

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। फगवाड़ा जालंधर जीटी रोड पर वाहनों में आग लगने व इसी सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो जाने पर थाना सदर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार विनायक कोलूथाई पुत्र वाली कुंभ निवासी कोलूथायकोटिक केरला ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त रसमीं राहुफ के साथ 23 नवंबर की रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर दकोहा की तरफ जा रहे थे तो खजुरला के निकट ट्रैफिक जाम होने के कारण वह खड़े थे के इसी दौरान एक कार उनके साथ टकराई और उसका दोस्त सड़क पर गिर गया एवं कार एक अन्य कार के साथ टकराई व धमाके के साथ आग लग गई।