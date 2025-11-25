कपूरथला में छात्र की मौत मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ दर्ज किया केस
फगवाड़ा-जालंधर जीटी रोड पर एक दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विनायक नामक एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी मोटरसाइकिल को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसका दोस्त रसमीं राऊफ मारा गया और कार में आग लग गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
संवाद सूत्र, फगवाड़ा। फगवाड़ा जालंधर जीटी रोड पर वाहनों में आग लगने व इसी सड़क दुर्घटना में एक छात्र की मौत हो जाने पर थाना सदर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
मिली जानकारी के अनुसार विनायक कोलूथाई पुत्र वाली कुंभ निवासी कोलूथायकोटिक केरला ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त रसमीं राहुफ के साथ 23 नवंबर की रात मोटरसाइकिल पर सवार होकर दकोहा की तरफ जा रहे थे तो खजुरला के निकट ट्रैफिक जाम होने के कारण वह खड़े थे के इसी दौरान एक कार उनके साथ टकराई और उसका दोस्त सड़क पर गिर गया एवं कार एक अन्य कार के साथ टकराई व धमाके के साथ आग लग गई।
विनायक के अनुसार उसके दोस्त रसमीं राऊफ की मृत्यु हो गई, जबकि वह घायल हुआ था। एएसआई गुरमुख सिंह के अनुसार मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाले कार चालक रोहित पुत्र सुरेंद्र निवासी कालिया कॉलोनी डिवीजन नंबर एक जालंधर के खिलाफ धारा 304 ए/279/337/338 व 427 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया है।
