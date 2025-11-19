Language
    फगवाड़ा: 'शनिवार तक सभी हमलावर गिरफ्तार हों वरना...', शिवसेना नेता और उसके बेटे पर हुए हमले को लेकर हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:04 PM (IST)

    फगवाड़ा में शिवसेना नेता पर हमले के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा किया जा रहा धरना समाप्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को शनिवार तक का समय दिया है कि हमले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच जारी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

    फगवाड़ा शहर में लगा धरना समाप्त, प्रशासन को शनिवार तक की मोहलत (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। फगवाड़ा में शिव सेना नेता और उनके बेटे पर हुए हमले के विरोध में लगाए गए धरने को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है। शहर के प्रमुख संगठनों और हिंदू संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

    प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए शनिवार तक का समय दिया है कि हमले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा।धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों ने इकठ्ठा होकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की।

    प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक आरोपियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक शहर का माहौल शांत नहीं हो सकता। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने संगठन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि जांच तेज गति से जारी है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।