फगवाड़ा: 'शनिवार तक सभी हमलावर गिरफ्तार हों वरना...', शिवसेना नेता और उसके बेटे पर हुए हमले को लेकर हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। फगवाड़ा में शिव सेना नेता और उनके बेटे पर हुए हमले के विरोध में लगाए गए धरने को आखिरकार समाप्त कर दिया गया है। शहर के प्रमुख संगठनों और हिंदू संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को साफ चेतावनी देते हुए शनिवार तक का समय दिया है कि हमले में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आंदोलन दोबारा तेज किया जाएगा।धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों ने इकठ्ठा होकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की।