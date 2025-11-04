कपूरथला में हुए मारपीट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। थाना सतनामपुरा पुलिस ने मोहल्ला भगतपुरा में दो परिवारों के बीच हुए लड़ाई झगड़े को लेकर पिता-पुत्र सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमृतलाल सिंह बेदी पुत्र रणजीत सिंह बेदी निवासी खालसा एनक्लेव फगवाड़ा ने पुलिस को बताया के उनका पुस्तैनी घर मोहल्ला भगतपुरा में है जिसमें ताया कमलजीत सिंह परिवार सहित रहते हैं।

उनके हिस्से में किराएदार कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह ने बताया उन्हें बताया कि कमलजीत सिंह राम का परिवार उन्हें परेशान करता रहता है। अमृतपाल सिंह के अनुसार जब वह किराया लेने के लिए घर गए तो उन्होंने ताया कमलजीत सिंह से किराएदारों को परेशान किए जाने का कारण पूछा।