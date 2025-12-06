कपूरथला: कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों का नामांकन रद, विधायक खैरा ने चुनाव आयोग कमिश्नर को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, नडाला (कपूरथला)। भुलत्थ विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ब्लॉक समिति चुनाव में पांच जोन से कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन रद करने पर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं, उन्होंने राज्य चुनाव आयोग कमिश्नर को भी एक लेटर लिखकर शिकायत की कि उन्हें मजबूरन शिकायत करनी पड़ रही है कि भुलत्थ के आरओ और एआरओ ने राजनीतिक दबाव में कांग्रेस पार्टी के 5 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर कैंसिल कर दिए हैं। जिनमें पूरन सिंह जोन 17 लखन के पड्डे, जोबन सिंह और गुरजीत सिंह उम्मीदवार जोन 18 चक्कोकी, हरदेव सिंह और कमलजीत कौर उम्मीदवार जोन 10 नंगल लुबाना, राजिंदर कौर, उम्मीदवार जोन 21 पड्डे बेट शामिल हैं।

खैरा ने शिकायत करते हुए लिखा कि ऊपर बताए गए अधिकारियों ने शुक्रवार शाम 05:30 बजे लिस्ट तो लगा दी थी, लेकिन ऑफिस से नॉमिनेशन कैंसिल करने के बारे में कोई ऑर्डर या कारण बताए बिना चले गए। जब तक मैं यह शिकायत दर्ज कर रहा हूं, आरओ-कम-एडीसी कपूरथला ने भुलत्थ चुनाव क्षेत्र से जुड़े जिला परिषद के 3 जोन के उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी नहीं की है।