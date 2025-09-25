कपूरथला में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 घंटों से बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां; हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल

कपूरथला के नूरपुर दोनां गांव में एक गद्दे की फैक्ट्री में गुरुवार सुबह आग लग गई जिससे लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल विभाग की टीम दो घंटों से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद हैं और रूट डायवर्ट करने में जुटे हैं।

जागरण संवाददाता, कपूरथला। गांव नूरपुर दोनां स्थित एक गद्दों की फैक्ट्री में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। जिसमें फैक्ट्री में पड़ा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगने का कारण अभी मालूम नहीं हुआ है। वहीं, घटना की की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

जानी नुकसान की कोई जानकारी नहीं फायर ऑफिस से मिली जानकारी अनुसार 2 घंटों से तीन गाड़ियों के साथ 10 लोगों की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। अभी तक जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

डीएसपी दीपकरण सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं, ट्रैफिक इंचार्ज एसआई दर्शन सिंह भी आपनी टीम के साथ रूट डायवर्ट करने जुट गए। पीसीआर टीमें और चौकी साइंस सिटी की पुलिस भी मौकू पर मौजूद है। पांच किलोमीटर दूर से काला धुआं उठता दिख रहा है।

सुबह 8:25 बजे मिली आग लगने की सूचना जानकारी के अनुसार सुबह 8:25 पर सूचना मिली कि गांव नूरपुर दोनां में स्थित एक गद्दे (मेट्रेस) फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है। सूचना के तुरंत बाद 8.26 बजे फायर अफसर गुरप्रीत सिंह की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि आग लगने का कारण अभी मालूम नहीं हो सका है। तीन फायर गाड़ियां घटना स्थल पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। दो गाड़ियां कपूरथला और एक करतारपुर से आई हुई है।

इस घटना में मेट्रेस फैक्ट्री का लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। दमकल विभाग की टीमें आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। SDM इर्विन कौर भी मौके पर पहुंची घटना की सूचना मिलने के बाद SDM इर्विन कौर भी मौके पर पहुंची। डीएसपी सबडिवीजन दीपकरण सिंह से मिली जानकारी अनुसार फैक्ट्री में 9 बजे काम शुरू होता था। लेकिन कर्मचारियों के आने से पहले ही लगभग 8:15 बजे अचानक आग लग गई उसे समय फैक्ट्री में सिर्फ 7-8 लोग ही अंदर थे। जो सुरक्षित बाहर आ गए हैं। हालांकि एक कर्मचारी के फैक्ट्री के अंदर होने का शक जताया जा रहा है। लेकिन कुछ साथी यह भी बता रहे हैं कि वह सुरक्षित बाहर आ चुका है। लेकिन घटनास्थल पर वह मौजूद नहीं है।