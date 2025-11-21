कपूरथला: ढिलवां एरिया में युवक की हत्या, खेतों में लहूलुहान मिला शव

जागरण संवाददाता, ढिलवां (कपूरथला)। कस्बा ढिलवां में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का शव समीपवर्ती गांव मियानी बाकरपुर के खेतों में लहूलुहान हालत में मिला है। मृतक की बाइक भी पास ही खेतों में पड़ी मिली है। सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी भुलत्थ करनैल सिंह तथा थाना ढिलवां की पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है।

इसकी पुष्टि करते हुए डीएसपी भुलत्थ करनैल सिंह ने बताया कि हत्या की आशंका को देखते डॉग स्कायड की टीम जांच कर रही है।मृतक की पहचान हरविंदर सिंह (35 वर्ष) उर्फ़ लालू पुत्र बलवंत सिंह निवासी गांव मियानी बाकरपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार गांव मियानी बाकरपुर के खेतों में शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव देखा गया। शव के शरीर पर कई गहरे घाव भी थे। जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी भुलत्थ और ढिलवां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है।