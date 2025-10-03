कपूरथला-जालंधर रोड जाम, अर्बन अस्टेट वासियों ने लगाया धरना; मौके पर पहुंची पुलिस

जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला-जालंधर रोड पर अर्बन एस्टेट के निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय पाश कॉलोनी में सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान थे।

शुक्रवार को उनका गुस्सा फूट गया और अर्बन अस्टेट वैलफेयर सोसायटी के प्रधान एडवोकेट अनुज आनंद के नेतृत्व में सोसायटी सदस्य और कॉलोनी निवासी धरने पर बैठ गए।

हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। थाना सिटी की पुलिस मौके फर पहुंची और हालात सामान्य करने में जुट गई। इस दौरान विभिन्न सियासी पार्टियों के नेता भी मौके पर आए गए।

सुबह 11 बजे अर्बन अस्टेट के निवासी जीटी रोड पर एकत्र हुए और रोड किनारे दरी बिछा कर धरने पर बैठ गए। लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

इससे पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान लंबा जाम लग गया। पुडा से संबंधित अधिकारी भी मौके पर आ गए। फिलहाल धरना जारी है।