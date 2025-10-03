Language
    कपूरथला-जालंधर रोड जाम, अर्बन अस्टेट वासियों ने लगाया धरना; मौके पर पहुंची पुलिस

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:10 PM (IST)

    कपूरथला-जालंधर रोड पर अर्बन एस्टेट के निवासियों ने सुविधाओं की कमी के कारण विरोध प्रदर्शन किया। अर्बन एस्टेट वेलफेयर सोसायटी के नेतृत्व में निवासियों ने जीटी रोड पर धरना दिया जिससे लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जिसके बाद पुलिस और पुडा अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। फिलहाल धरना जारी है।

    मांगों को लेकर प्रदर्शन करते अर्बन एस्टेट के निवासी (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। कपूरथला-जालंधर रोड पर अर्बन एस्टेट के निवासियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लंबे समय पाश कॉलोनी में सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान थे।

    शुक्रवार को उनका गुस्सा फूट गया और अर्बन अस्टेट वैलफेयर सोसायटी के प्रधान एडवोकेट अनुज आनंद के नेतृत्व में सोसायटी सदस्य और कॉलोनी निवासी धरने पर बैठ गए।

    हाईवे पर दोनों ओर जाम लग गया। थाना सिटी की पुलिस मौके फर पहुंची और हालात सामान्य करने में जुट गई। इस दौरान विभिन्न सियासी पार्टियों के नेता भी मौके पर आए गए।

    सुबह 11 बजे अर्बन अस्टेट के निवासी जीटी रोड पर एकत्र हुए और रोड किनारे दरी बिछा कर धरने पर बैठ गए। लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

    इससे पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए और तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान लंबा जाम लग गया। पुडा से संबंधित अधिकारी भी मौके पर आ गए। फिलहाल धरना जारी है।

