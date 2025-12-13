'जिप-ब्लॉक समिति चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम' SSP बोले- सिक्योरिटी के लिए 1800 से अधिक जवान तैनात
एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 14 दिसंबर को 10 जिला परिषद और 88 ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला पुलिस प्रमुख (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा है कि जिला कपूरथला में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
शुक्रवार को गांव ढपई में फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को जिला परिषद के 10 जोनों और ब्लॉक समिति के 88 जोनों के लिए कपूरथला पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि सीनियर अधिकारियों के अलावा 1800 पुलिसकर्मियों को 661 पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है।
हर 20 गांवों के लिए विशेष गश्त टीमें तैनात
इसके अलावा हर 20 गांवों के लिए विशेष गश्त टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर रखेगी।श्री तूरा ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी शरारती तत्व से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसके अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों के लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर बड़ी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें। इस मौके पर उनके साथ एसपी-एच गुरप्रीत सिंह गिल, डीएसपी सब-डिवीजन डा. शीतल सिंह, डीएसपी-पीबीआई हरगुरदेव सिंह, थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप नाहर, थाना सदर के एसएचओ इंस्पेक्टर प्रभजोत कौर व भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी।
