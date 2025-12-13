Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जिप-ब्लॉक समिति चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम' SSP बोले- सिक्योरिटी के लिए 1800 से अधिक जवान तैनात

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:24 AM (IST)

    एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने कहा कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 14 दिसंबर को 10 जिला परिषद और 88 ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कपूरथला। जिला पुलिस प्रमुख (एसएसपी) कपूरथला गौरव तूरा ने कहा है कि जिला कपूरथला में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

    शुक्रवार को गांव ढपई में फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को जिला परिषद के 10 जोनों और ब्लॉक समिति के 88 जोनों के लिए कपूरथला पुलिस द्वारा पर्याप्त संख्या में फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि सीनियर अधिकारियों के अलावा 1800 पुलिसकर्मियों को 661 पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हर 20 गांवों के लिए विशेष गश्त टीमें तैनात 

    इसके अलावा हर 20 गांवों के लिए विशेष गश्त टीमें तैनात की गई हैं, जो लगातार गश्त कर स्थिति पर नजर रखेगी।श्री तूरा ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी शरारती तत्व से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इसके अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों के लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है।

    उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे निर्भय होकर बड़ी संख्या में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें। इस मौके पर उनके साथ एसपी-एच गुरप्रीत सिंह गिल, डीएसपी सब-डिवीजन डा. शीतल सिंह, डीएसपी-पीबीआई हरगुरदेव सिंह, थाना सिटी के एसएचओ इंस्पेक्टर अमनदीप नाहर, थाना सदर के एसएचओ इंस्पेक्टर प्रभजोत कौर व भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी।