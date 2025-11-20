बिना वेरिफिकेशन घर देना पड़ सकता है भारी, कपूरथला में बाहरी किराएदार ही बन रहे लुटेरे

नरेश कद, कपूरथला। समय-समय पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि दूसरे राज्यों से आए कुछ लोग किसी कॉलोनी या मोहल्ले में किराएदार बनकर रहते हैं और मौका पाकर आस-पड़ोस का कीमती सामान लेकर रातों-रात फरार हो जाते हैं। कई बार चोरी, लूट या अन्य आपराधिक घटनाओं में भी ऐसे लोग शामिल पाए जाते हैं। हालांकि हर मामले में बाहरी लोगों का हाथ नहीं होता, परंतु जब ऐसी कोई घटना होती है तो जहां पीड़ित परिवार परेशानी झेलता है, वहीं पुलिस को भी मामले को सुलझाने में काफी दिक्कत आती है।

इसका बड़ा कारण यह है कि अधिकतर लोग अपने घरों, दुकानों व होटलों में काम करने या रहने के लिए आए प्रवासियों की न तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं और न ही उनकी पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखते हैं। ऐसे में घटना के बाद पछताना पड़ता है।



जिले की सुरक्षा को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर की ओर से समय-समय पर आदेश जारी किए जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों से आए लोगों को किराएदार रखता है या दुकान पर काम पर रखता है, तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर दें और उनका आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज अपने पास रखें।

लेकिन यह देखने में आता है कि अधिकतर लोग बिना किसी पहचान प्रमाण के किराए पर कमरा या दुकान दे देते हैं, जिससे घटना के समय जांच मुश्किल हो जाती है।



कपूरथला जिले में पिछले कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों से आने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। कई लोग दुकानों पर काम कर रहे हैं या घरों की ऊपरी मंजिल पर बने कमरों में किराए पर रह रहे हैं।