महिला नशा तस्कर का अवैध निर्माण गिराया, पंचायती जमीन पर किया था कब्जा , 8 मामलों में नामजद
कपूरथला में एक महिला नशा तस्कर द्वारा किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। उसने पंचायती जमीन पर कब्जा कर यह निर्माण किया था। महिला के खिलाफ पहले से ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सुभानपुर। पंजाब सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ चल रही “युद्ध नशे के विरुद्ध” मुहिम के तहत वीरवार को सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीपीओ नडाला के आदेशों पर महिला नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
गांव लखन खोले थाना सुभानपुर के अधीन जगीर कौर उर्फ बिल्लो पत्नी किशन सिंह निवासी लखन खोले द्वारा पंचायती जमीन पर किए कब्जे पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि जगीर कौर उर्फ बिल्लो पिंड लखण खोले द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है।
बीडीपीओ भेज चुके थे नोटिस
बीडीपीओ के अनुसार जग्गीर कौर को बार-बार नोटिस जारी करके अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा, जिस कारण पुलिस की मदद मांगी गई थी।
उन्होंने कहा कि जगीर कौर उर्फ बिल्लो के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस के 8 मामले दर्ज थे। इसमें एफआईआर नंबर 30, 127, 183, 85 और 239 के तहत थाना सुभानपुर तथा एफआईआर नंबर 33 के तहत थाना भोगपुर (जालंधर) में मामले दर्ज हैं।
नशे के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंजाब सरकार के सख्त निर्देशों के तहत जिला पुलिस नशा तस्करी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है और किसी भी नशा तस्करी से जुड़े व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशा तस्करी के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।