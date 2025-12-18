महिला नशा तस्कर का अवैध निर्माण गिराया, पंचायती जमीन पर किया था कब्जा , 8 मामलों में नामजद

जागरण संवाददाता, सुभानपुर। पंजाब सरकार की नशा तस्करों के खिलाफ चल रही “युद्ध नशे के विरुद्ध” मुहिम के तहत वीरवार को सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा बीडीपीओ नडाला के आदेशों पर महिला नशा तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

गांव लखन खोले थाना सुभानपुर के अधीन जगीर कौर उर्फ बिल्लो पत्नी किशन सिंह निवासी लखन खोले द्वारा पंचायती जमीन पर किए कब्जे पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया गया। एसएसपी कपूरथला गौरव तूरा ने बताया कि जगीर कौर उर्फ बिल्लो पिंड लखण खोले द्वारा पंचायती जमीन पर कब्जा करके घर बनाया हुआ है।

बीडीपीओ भेज चुके थे नोटिस बीडीपीओ के अनुसार जग्गीर कौर को बार-बार नोटिस जारी करके अवैध कब्जा खाली करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा, जिस कारण पुलिस की मदद मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि जगीर कौर उर्फ बिल्लो के खिलाफ विभिन्न थानों में एनडीपीएस के 8 मामले दर्ज थे। इसमें एफआईआर नंबर 30, 127, 183, 85 और 239 के तहत थाना सुभानपुर तथा एफआईआर नंबर 33 के तहत थाना भोगपुर (जालंधर) में मामले दर्ज हैं।