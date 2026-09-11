कपूरथला बार चुनाव में 34 वोटों से हुई RPS बाजवा की जीत, मनप्रीत वालिया को सचिव पद की मिली जिम्मेदारी

सुकेत गुप्ता, कपूरथला। कपूरथला जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए। मतदान के बाद एडवोकेट आरपीएस बाजवा को नया प्रधान और एडवोकेट मनप्रीत सिंह वालिया को सचिव चुना गया। परिणाम घोषित होते ही कचहरी परिसर में समर्थकों ने ढोल की थाप पर भांगड़ा डालकर जीत का जश्न मनाया।

चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए एडवोकेट हमीश कुमार को मुख्य रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया था। उनके साथ एडवोकेट दर्शन सिंह और एडवोकेट अमृतपाल ने चुनाव संचालन में सहयोग किया। बार के कुल 353 पंजीकृत मतदाताओं में से 329 वकीलों ने मतदान किया।