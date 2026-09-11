बरनाला में 5 साल के मासूम पर चाची का खौफनाक सितम! डंडों से पीटा और गर्म तवे से दागा

हेमंत राजू जागरण, बरनाला। जिला बरनाला के गांव संघेड़ा में पांच वर्षीय बच्चे के साथ कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट और प्रताड़ित करने का गंभीर मामला सामने आया है। बच्चा सिविल अस्पताल बरनाला में इलाज के लिए भर्ती हैं। आरोप है कि बच्चे की चाची ने उसे डंडों से पीटा और गर्म तवे व लोहे के चिमटे से शरीर पर दागा।

बच्चे के शरीर पर चोट और जलने के गहरे निशान मिले हैं। जानकारी अनुसार बच्चा जब इन चोटों के निशानों के साथ स्कूल पहुंचा तो किसी ने उसका वीडियो और तस्वीरें बना लीं। बाद में वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सामने आया।

वीडियो सामने आने के बाद पटियाला की समाजसेवी संस्था 'अपना फर्ज सेवा सोसायटी' के प्रमुख जत्थेदार सतपाल सिंह पाल खरोड़ अपनी टीम के साथ गांव संघेड़ा पहुंचे। उन्होंने पंचायत, ग्रामीणों, पुलिस और बाल विकास विभाग की मदद से बच्चे को तत्काल बरनाला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।

बच्चे ने बताया अपना दर्द बच्चे ने बताया कि उसकी चाची उसे डंडों से बुरी तरह पीटती थी। आरोप है कि वह गर्म तवे और लोहे के चिमटे से उसके शरीर को दागती थी। बच्चे के अनुसार, कई बार उसे कड़ी धूप में हाथ में पानी की भारी बोतल देकर घंटों खड़ा रखा जाता था। बच्चे के पिता ने आरोपी महिला के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।