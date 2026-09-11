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Punjab Mandi Bhav Today: गेहूं, बासमती चावल, दालों और सोने का ताजा रेट, जानें अपनी नजदीकी मंडी का हाल

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Fri, 11 Sep 2026 06:01 PM (IST)

पंजाब की खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा मंडियों में गेहूं, बासमती चावल, दालों, मक्की और मेवों की आवक तथा कीमतों में हलचल जारी है।

ये प्रतीकात्मक AI जनरेटेड इमेज हे।

ये प्रतीकात्मक AI जनरेटेड इमेज हे।

HighLights

  1. खन्ना मंडी में गेहूं ₹2,890-₹2,900 प्रति क्विंटल बिका।

  2. लुधियाना में उड़द धोया ₹11,500-₹12,700 प्रति क्विंटल रहा।

  3. अमृतसर में बासमती (1121) स्टीम चावल ₹10,800-₹11,000 पर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा- में विभिन्न कृषि जिंसों, दाल-दलहन, खाद्यान्न, मसालों और सूखे मेवों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। हालिया कारोबारी सत्र के अनुसार, खन्ना मंडी में गेहूं का भाव ₹2,890 से ₹2,900 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया, जबकि सरसों खल ₹3,370 प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है

लुधियाना मंडी में दाल-दलहन के बाजार में मजबूती देखी गई, जहां उड़द धोया ₹11,500 से ₹12,700 और काबली चना ₹7,200 से ₹12,000 प्रति क्विंटल तक बिका

अमृतसर मंडी में चावल और धान की किस्मों की मांग बनी हुई है; बासमती (1121) स्टीम चावल ₹10,800 से ₹11,000 प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। वहीं, जालंधर मंडी में किराना और मेवों का बाजार गुलजार रहा, जहां जीरा ₹24,800 से ₹27,800 प्रति क्विंटल और काजू (320 नंबर) ₹1,000 से ₹1,020 प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है

बठिंडा मंडी में कपास और रुई के भावों में स्थिरता रही, जहां जे-34 पंजाब रुई का भाव ₹6,850 से ₹6,900 प्रति मन दर्ज किया गया। किसान और व्यापारी मंडी रुझान देखकर अपनी बिक्री की योजना बना सकते हैं

 

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जानें पंजाब की मंडियों के ताजा भाव

 

1. खन्ना मंडी

 

वस्तु / कमोडिटी भाव / दर
राइसब्रान (खाद्य)

₹240 प्रति प्वाइंट
राइसब्रान (अखाद्य)

₹238 प्रति प्वाइंट
खल सरसों

₹3,370 प्रति क्विंटल
DOC राइसब्रान (बैच सफेद)

₹2,080 प्रति क्विंटल
DOC राइसब्रान (कंटीन्यूअस)

₹2,080 प्रति क्विंटल
DOC सरसों

₹26,500 प्रति टन
DOC सूरजमुखी

₹29,000 प्रति टन
गेहूं

₹2,890 - ₹2,900 प्रति क्विंटल
आटा (50 किग्रा)

₹1,590 - ₹1,600
मैदा

₹1,690 - ₹1,700
सूजी (50 किग्रा)

₹1,720 - ₹1,725
चोकर (45 किग्रा)

₹1,150
चोकर (30 किग्रा)

₹720
मक्की (बिहार)

₹2,700 - ₹2,750 प्रति क्विंटल

 

2. लुधियाना मंडी

 

श्रेणी वस्तु / कमोडिटी भाव / दर (₹ प्रति क्विंटल)
दाल-दलहन राजमां चित्रा

10,000 - 12,500
  अरहर दाल

11,000 - 11,500
  उड़द साबुत

10,500 - 12,500
  उड़द धोया

11,500 - 12,700
  उड़द छिलका

10,600 - 12,000
  दाल मसूर

7,500 - 11,000
  चना दाल

7,500 - 8,050
  एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा)

₹3,200
  काबली चना

7,200 - 12,000
  मूंग साबुत

8,700 - 9,800
  मूंग धोया

9,300 - 11,400
चावल डीबी सेला

9,400 - 9,500
  शरबती स्टीम

7,400 - 7,500
  चावल 1121 सेला

10,000 - 10,200
तेल बिनौला

15,300
  चावल तेल

13,400
  सरसों

17,000 - 17,050
खल व DOC खल सरसों

3,600 - 3,675
  खल बिनौला

4,200 - 4,300
  DOC मूंगफली

37,500
किराना जीरा

23,000 - 26,600
  धनिया

17,000 - 20,000
  हल्दी

19,000 - 23,100
  केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी)

₹275 - ₹280

 

3. अमृतसर मंडी

 

श्रेणी वस्तु / कमोडिटी भाव / दर (₹ प्रति क्विंटल)
चावल बासमती (1121 नं.) स्टीम

10,800 - 11,000
  बासमती (1121 नं.) सेला

9,800 - 9,900
  शरबती सेला

6,400 - 6,500
  शरबती स्टीम

7,400 - 7,500
  चावल (1509) नया सेला

7,700 - 7,800
  पीआर-11 चावल

5,900 - 6,000
धान शरबती धान

3,500 - 3,550
  बासमती 1121 धान

5,550 - 5,650
  धान (1509) नया

3,700 - 3,800
चना / दाल देशी चना

7,500 - 7,600
  चना दाल

7,900 - 8,100
गुड़ व शक्कर देशी पंजाब गुड़

6,000 - 6,100
  शक्कर देशी

6,000 - 6,050
  बूरा खांड

5,900 - 6,000

 

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4. जालंधर मंडी

 

श्रेणी वस्तु / कमोडिटी भाव / दर
अनाज गेहूं दड़ा

₹2,900 - ₹2,925 प्रति क्विंटल
  चावल परमल कच्चा

₹3,950 - ₹4,000 प्रति क्विंटल
  चावल परमल सेला

₹3,800 - ₹3,900 प्रति क्विंटल
  मक्की (बिहार)

₹2,790 - ₹2,800 प्रति क्विंटल
  मक्की (यूपी)

₹2,740 - ₹2,750 प्रति क्विंटल
दालें दाल उड़द छिलका

₹10,400 - ₹12,100 प्रति क्विंटल
  चना देशी छना

₹7,700 - ₹7,750 प्रति क्विंटल
  दाल चना

₹7,900 - ₹8,050 प्रति क्विंटल
  काबली चना

₹8,100 - ₹12,100 प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (पुणे)

₹10,000 - ₹12,000 प्रति क्विंटल
  राजमां चित्रा (चीन)

₹12,200 - ₹12,800 प्रति क्विंटल
  राजमां शर्मिली

₹7,600 - ₹7,800 प्रति क्विंटल
किराना जीरा

₹24,800 - ₹27,800 प्रति क्विंटल
  धनिया

₹17,200 - ₹21,000 प्रति क्विंटल
  लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.)

₹17,500 - ₹18,500 प्रति क्विंटल
  लालमिर्च तेजा

₹26,000 - ₹29,800 प्रति क्विंटल
  हल्दी इरोड गट्ठा

₹18,900 - ₹19,000 प्रति क्विंटल
  हल्दी निजामाबाद

₹21,800 - ₹24,800 प्रति क्विंटल
मेवा काजू (320 नं.)

₹1,000 - ₹1,020 प्रति किलो
  काजू (210 नं.)

₹1,060 - ₹1,090 प्रति किलो
  काजू (240 नं.)

₹1,030 - ₹1,040 प्रति किलो
  काजू (180 नं.)

₹1,150 - ₹1,160 प्रति किलो
  मखाना

₹800 - ₹1,300 प्रति किलो
  गोला

₹43,000 - ₹47,500 प्रति क्विंटल

 

5. बठिंडा मंडी

 

वस्तु / कमोडिटी भाव / दर (₹ प्रति मन / प्रति क्विंटल)
रुई जे-34 (पंजाब)

₹6,850 - ₹6,900 प्रति मन
रुई (हरियाणा नई)

₹6,800 - ₹6,900 प्रति मन
रुई (राजस्थान)

₹6,850 - ₹6,900 प्रति मन
बिनौला

₹5,000 - ₹5,200 प्रति मन
नरमा कपास (नई)

₹8,600 - ₹8,800 प्रति मन
खल बिनौला

₹4,500 - ₹4,550 प्रति क्विंटल
सरसों खल

₹3,450 - ₹3,500 प्रति क्विंटल
गेहूं चोकर (29 किलो)

₹650
गेहूं चोकर (50 किलो)

₹1,200

 सराफा बाजार

मद दर (रुपये में)
सोना 24 कैरेट (प्रति दस ग्राम) 1,49,200
सोना स्टैंडर्ड (प्रति दस ग्राम) 1,56,700
आभूषण 22 कैरेट (प्रति दस ग्राम) 1,46,000
गिन्नी (प्रति नग) 1,18,800
चांदी तेजाबी 2,35,000
चांदी सिक्का 2,75,000

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