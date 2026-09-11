Punjab Mandi Bhav Today: गेहूं, बासमती चावल, दालों और सोने का ताजा रेट, जानें अपनी नजदीकी मंडी का हाल

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों- खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा- में विभिन्न कृषि जिंसों, दाल-दलहन, खाद्यान्न, मसालों और सूखे मेवों की आवक और कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। हालिया कारोबारी सत्र के अनुसार, खन्ना मंडी में गेहूं का भाव ₹2,890 से ₹2,900 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किया गया, जबकि सरसों खल ₹3,370 प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है।

लुधियाना मंडी में दाल-दलहन के बाजार में मजबूती देखी गई, जहां उड़द धोया ₹11,500 से ₹12,700 और काबली चना ₹7,200 से ₹12,000 प्रति क्विंटल तक बिका। अमृतसर मंडी में चावल और धान की किस्मों की मांग बनी हुई है; बासमती (1121) स्टीम चावल ₹10,800 से ₹11,000 प्रति क्विंटल के स्तर पर बना हुआ है। वहीं, जालंधर मंडी में किराना और मेवों का बाजार गुलजार रहा, जहां जीरा ₹24,800 से ₹27,800 प्रति क्विंटल और काजू (320 नंबर) ₹1,000 से ₹1,020 प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है।

बठिंडा मंडी में कपास और रुई के भावों में स्थिरता रही, जहां जे-34 पंजाब रुई का भाव ₹6,850 से ₹6,900 प्रति मन दर्ज किया गया। किसान और व्यापारी मंडी रुझान देखकर अपनी बिक्री की योजना बना सकते हैं।

श्रेणी वस्तु / कमोडिटी भाव / दर (₹ प्रति क्विंटल) दाल-दलहन राजमां चित्रा 10,000 - 12,500 अरहर दाल 11,000 - 11,500 उड़द साबुत 10,500 - 12,500 उड़द धोया 11,500 - 12,700 उड़द छिलका 10,600 - 12,000 दाल मसूर 7,500 - 11,000 चना दाल 7,500 - 8,050 एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा) ₹3,200 काबली चना 7,200 - 12,000 मूंग साबुत 8,700 - 9,800 मूंग धोया 9,300 - 11,400 चावल डीबी सेला 9,400 - 9,500 शरबती स्टीम 7,400 - 7,500 चावल 1121 सेला 10,000 - 10,200 तेल बिनौला 15,300 चावल तेल 13,400 सरसों 17,000 - 17,050 खल व DOC खल सरसों 3,600 - 3,675 खल बिनौला 4,200 - 4,300 DOC मूंगफली 37,500 किराना जीरा 23,000 - 26,600 धनिया 17,000 - 20,000 हल्दी 19,000 - 23,100 केसर (प्रति ग्राम कश्मीरी) ₹275 - ₹280 3. अमृतसर मंडी