घटिया सामग्री और फर्जी बिल! विजिलेंस ने मानसा में पकड़ा 2.62 लाख का सड़क घोटाला, ठेकेदार-अफसरों पर FIR दर्ज

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, यह कार्रवाई मानसा के वार्ड नंबर 5 और नई कचहरी रोड निवासी की शिकायत के आधार पर की गई। नगर परिषद मानसा की ओर से नई कचहरी रोड स्थित गगोवाल वाली गली से मानसा खुर्द में नगर परिषद की सीमा तक सड़क की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया था।

वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद सड़क का काम शुरू हुआ, लेकिन आरोप है कि टेंडर में शामिल पूरे हिस्से की मरम्मत नहीं की गई। इसके बजाय केवल गगोवाल वाली गली से छोटी मानसा की ओर जाने वाले हिस्से का नए सिरे से निर्माण किया गया।