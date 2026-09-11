गुलजार सिंह के परिवार से नौकरी का वादा या सिर्फ सिफारिश? राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार पर धोखा देने के लगाए आरोप

डाॅ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शुक्रवार को गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात कर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने परिवार को नौकरी देने के नाम पर गुमराह किया।

वड़िंग के अनुसार, सरकार की ओर से परिवार को नौकरी का वास्तविक नियुक्ति पत्र देने के बजाय संगरूर के डिप्टी कमिश्नर की ओर से मुख्य सचिव को अनुकंपा के आधार पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की सिफारिश वाला पत्र दिया गया। परिवार को इसे नौकरी का प्रस्ताव बताकर गुलजार सिंह के अंतिम संस्कार से पहले सौंपा गया।