ड्रग्स, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के खिलाफ भाजपा का अभियान, 117 सीटों पर निकालेंगे ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’
पंजाब भाजपा 18 सितंबर से चार ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राएं’ निकालेगी। यात्राएं सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी और नशे, कानून-व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाएंगी।
HighLights
भाजपा पंजाब 18 सितंबर से चार 'नशा मुक्त पंजाब यात्राएं' निकालेगी।
यात्राएं 117 विधानसभा क्षेत्रों में नशा, कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर केंद्रित होंगी।
यह अभियान नशे के खिलाफ जनआंदोलन का रूप लेगा।
रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी पंजाब द्वारा “भाजपा दा नारा, नशा मुकाना सारा” के संकल्प के साथ चार राज्यव्यापी “नशा मुक्त पंजाब यात्राएं” निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को लामबंद कर नशे के खिलाफ लड़ाई को एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। यह घोषणा पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों* ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अश्वनी शर्मा, प्रदेश महासचिव एवं यात्राओं के प्रभारी राजेश बाघा तथा प्रदेश मीडिया प्रमुख विनीत जोशी की मौजूदगी में की।
ढिल्लों ने कहा कि यात्रा आज पंजाब के सामने खड़ी तीन प्रमुख चुनौतियों—बढ़ता नशा, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और तहसील तथा थाने से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक शासन के हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार—पर केंद्रित होगी।
ढिल्लों ने कहा कि यह केवल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाली यात्रा नहीं है, बल्कि नशे से पंजाबियत, हमारी संस्कृति, मूल्यों, साहस और गुरुओं की धरती की गौरवशाली पहचान के सामने पैदा हुए गंभीर खतरे का मुकाबला करने का प्रयास है। नशे का संकट परिवारों को तोड़ रहा है, विशेष रूप से माताओं और बहनों को भारी पीड़ा दे रहा है।
पंजाब के युवा, जो पारंपरिक रूप से सशस्त्र बलों, खेलों और राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, नशे की लत की ओर धकेले जा रहे हैं। इससे अपराध, हिंसा और गैंग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो रही है और उपचार के लिए कर्ज लेने या अपनी जमीन एवं संपत्ति बेचने को मजबूर परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
यह भी पढ़ें- बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लेनदेन प्रभावित, पंजाब 28 से 30 सितंबर तक तीन दिन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी बाधित
18 सितंबर से शुरू होगी यात्रा
चारों यात्राओं का विवरण साझा करते हुए ढिल्लों ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नबीन 18 सितंबर को एकता स्थल, माधोपुर, सुजानपुर, जिला पठानकोट से पहली यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा जालंधर में संपन्न होने से पहले सुजानपुर, पठानकोट, भोआ, दीनानगर, गुरदासपुर, कादियां, श्री हरगोबिंदपुर, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, अजनाला, राजा सांसी, अटारी, अमृतसर पश्चिम, अमृतसर केंद्रीय, अमृतसर दक्षिण, अमृतसर पूर्व, अमृतसर उत्तर, मजीठा, जंडियाला, बाबा बकाला, तरनतारन, खडूर साहिब, खेमकरण, पट्टी, फिरोजपुर शहर, गुरु हरसहाय, फिरोजपुर ग्रामीण, जीरा, सुल्तानपुर लोधी, भुलत्थ, नकोदर, शाहकोट और जालंधर कैंट विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
दूसरा दिन फतेहगढ़ साहिब से होगा शुरू
दूसरी यात्रा 19 सितंबर को गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होने के बाद शुरू होगी और जालंधर में संपन्न होने से पहले समराला, पायल, खन्ना, अमलोह, फतेहगढ़ साहिब, बस्सी पठाना, डेरा बस्सी, एसएएस नगर, खरड़, चमकौर साहिब, रोपड़, आनंदपुर साहिब, गढ़शंकर, चब्बेवाल, होशियारपुर, शाम चौरासी, दसूहा, मुकेरियां, उड़मुड़, आदमपुर, बलाचौर, नवांशहर, बंगा और फगवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
यह भी पढ़ें- बहबल कलां गोलीकांड में SIT के सामने पेश नहीं हुए सुखबीर बादल; बोले- 30 सितंबर के बाद ही देंगे जवाब
तीसरे दिन की यात्रा फाजिल्का में होगी
तीसरी यात्रा 20 सितंबर को फाजिल्का में सादिकी बॉर्डर (आसफवाला 1971 युद्ध स्मारक) से शुरू होगी और जालंधर में संपन्न होने से पहले फाजिल्का, बल्लुआना, अबोहर, जलालाबाद, श्री मुक्तसर साहिब, मलोट, गिद्दड़बाहा, जैतो, कोटकपूरा, फरीदकोट, बाघा पुराना, निहाल सिंह वाला, धर्मकोट, मोगा, जगरांव, रायकोट, दाखा, मलेरकोटला, अमरगढ़, गिल, साहनेवाल और लुधियाना शहरी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
चौथे दिन जालंधर में यात्रा होगी समाप्त
चौथी यात्रा 21 सितंबर को तलवंडी साबो स्थित गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक होने के बाद शुरू होगी और जालंधर में संपन्न होने से पहले तलवंडी साबो, मौड़, रामपुरा फूल, भुच्चो मंडी, बठिंडा ग्रामीण, बठिंडा शहरी, मानसा, सरदूलगढ़, बुढलाडा, भदौड़, बरनाला, महल कलां, धूरी, संगरूर, सुनाम, दिड़बा, लहरागागा, शुतराना, नाभा, पटियाला ग्रामीण, पटियाला शहरी, सनौर और राजपुरा विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।
यह भी पढ़ें- गैंगस्टरों से मिले हैं पंजाब बॉर्डर रेंज के अधिकारी! सुखजिंदर रंधावा ने लगाए आरोप, बोले- जांचें कॉल डिटेल्स