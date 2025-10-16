फगवाड़ा में सनसनीखेज लूटपाट, खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर ठगे 60 हजार रूपये

जालंधर के ध्यानार्थ)---खिलौना पिस्तौल से डराकर 60 हजार लूटने वाले दो गिरफ्तारआरोपितों से 34 हजार रुपये, लोहे का दातर और एक्टिवा बरामददोनों आरोपित जालंधर के रहने वाले, जांच में जुटी पुलिस संवाद सहयोगी, जागरण . फगवाड़ा : गांव निहालगढ़ में व्यक्ति से 60 हजार रुपये लूटने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से लोहे का दातार, खिलौना पिस्तौल, नकदी व वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा बरामद की गई है। वीरवार को प्रेस कांफ्रेंस में नवनियुक्ति एसपी फगवाड़ा माधवी शर्मा ने बताया कि दो दिन पहले महेंद्र राम पुत्र रत्न चंद निवासी नवांपिंड निहालगढ़ बैंक से पैसे निकलवाकर लौट रहे थे। इस बीच रास्ते में एक्टिवा पर सवार दो युवकों ने खिलौना पिस्तौल दिखाकर उनसे 60 हजार रुपये लूट लिए व फरार हो गए थे। एसपी माधवी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। डीएसपी भारत भूषण के नेतृत्व में थाना सतनामपुरा के एसएचओ हरदीप सिंह ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान हरप्रीत सिंह पुत्र मदनलाल निवासी गांव पासला जिला जालंधर और अजय कुमार पुत्र भारोसी मंडल निवासी पासला जिला जालंधर के रूप में हुई। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 34 हजार रुपये की नकदी, एक खिलौना पिस्तौला, लोहे का दातर व वारदात के समय इस्तेमाल एक्टिवा (पीबी 08 एफएम 8465) भी बरामद की। आरोपित हरप्रीत के खिलाफ 11 अप्रैल 2023 को चोरी का एक केस थाना फिल्लौर जिला जालंधर में दर्ज है। जबकि अजय कुमार के खिलाफ यह पहला केस दर्ज हुआ है।

खिलौना पिस्तौल से डराकर 60 हजार लूटने वाले दो गिरफ्तार (फोटो: जागरण)