जालंधर-अमृतसर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर; पति-पत्नी और मां की मौत

जागरण संवाददाता, कपूरथला। जालंधर-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात सुभानपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी और उनकी मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीनों अमृतसर के लोपोके इलाके के रहने वाले थे।

जानकारी के अनुसार, राहुल अपनी पत्नी अंजली और मां अमनदीप कौर के साथ बाइक पर जालंधर से अमृतसर की ओर जा रहे थे। देर रात जब वे सुभानपुर थाना क्षेत्र में पहुंचे तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।