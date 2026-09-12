कमान संभालने के बाद सचिन पायलट आ रहे पंजाब, श्री हरिमंदिर साहिब से दौरे की शुरुआत संभव; गुटबाजी होगी खत्म!

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट के आगामी पंजाब दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद पायलट कभी भी पंजाब पहुंच सकते हैं। उनका दौरा दो से तीन दिन का हो सकता है। अगले एक-दो दिनों में उनके दौरे का विस्तृत कार्यक्रम जारी होने की संभावना है।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह सचिन पायलट का पहला पंजाब दौरा होगा। दौरे के दौरान वह चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रभारियों और संगठन से जुड़े अन्य पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की संभावना है। इस पूरे दौरे में सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी पर लगाम लगाना होगा।

पायलट ने नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी के प्रस्तावित पंजाब दौरे से पहले पार्टी को एकजुट होकर राजनीतिक मैदान में उतरना होगा। ऐसे में उनके पंजाब दौरे को संगठन को चुनावी मोड में लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

श्री हरिमंदिर साहिब से हो सकती है शुरुआत पायलट के दौरे की शुरुआत अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब से होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि अभी अंतिम कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। इसके बाद वह चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।

जिला स्तर पर संगठन को सक्रिय करने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों की समीक्षा भी उनके एजेंडे में शामिल रह सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पायलट जिला स्तर पर संगठन की स्थिति और नेताओं के बीच तालमेल को लेकर भी जानकारी ले सकते हैं।