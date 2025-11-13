Language
    'पंजाब में हो मुस्लिम समुदाय के लोगों की जांच', उद्धव गुट के नेता की अजीब मांग

    By Harnek Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:40 AM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद, शिवसेना नेता संदीप पंडित ने पंजाब सरकार से राज्य में मुस्लिम समुदाय की गहन जाँच करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, न कि किसी धर्म के खिलाफ। उन्होंने किराए के मकानों में रहने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है।

    दिल्ली धमाके के बाद की मुस्लिम समुदाय की जांच की मांग। उद्धव ठाकरे की फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कपूरथला। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। शिव सेना बाला साहिब उद्धव ठाकरे के जिला यूवा अध्यक्ष संदीप पंडित ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे राज्य के विभिन्न जिलों में बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि की गहन जांच करें।

    उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ। पंडित ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति अक्सर अन्य राज्यों में छिप जाते हैं, इसलिए पंजाब में सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है।

    उन्होंने जिला प्रशासन से किराए के मकानों, धार्मिक स्थलों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन करने का आग्रह किया। अंत में, उन्होंने जनता से अपील की कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।