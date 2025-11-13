'पंजाब में हो मुस्लिम समुदाय के लोगों की जांच', उद्धव गुट के नेता की अजीब मांग

संवाद सहयोगी, कपूरथला। दिल्ली में हाल ही में हुए धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। शिव सेना बाला साहिब उद्धव ठाकरे के जिला यूवा अध्यक्ष संदीप पंडित ने पंजाब सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे राज्य के विभिन्न जिलों में बसे मुस्लिम समुदाय के लोगों की पहचान और पृष्ठभूमि की गहन जांच करें।

उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ। पंडित ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति अक्सर अन्य राज्यों में छिप जाते हैं, इसलिए पंजाब में सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता जरूरी है।