कपूरथला में ट्रेवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान युवक ने किया आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला)। 25 लाख रुपये लेकर कनाडा न भेजने वाले ट्रेवल एजेंट के खिलाफ पुलिस को दी शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान समीपवर्ती गांव कर्मजीतपुर एक युवक ने जहरीली दवा निगलकर जीवन लीला समाप्त कर ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आत्महत्या करने से पहले मृतक ने अपनी मौत के लिए जिम्मेदार गांव डडविंडी के एक ट्रेवल एजेंट और एक डीएसपी को ठहराया है। जिसके बाद तो पुलिस प्रशासन सकते में आ गया है। उधर, मृतक के परिजनों ने रविवार की देर शाम थाना सुल्तानपुर लोधी जाकर पुलिस ने ट्रेवल एजेंट व पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई न हुई तो वह थाने का घेराव करेंगे।

जानकारी के अनुसार समीपवर्ती गांव कर्मजीतपुर के युवक गुरप्रीत सिंह ने दो साल पहले गांव डडविंडी निवासी एक ट्रेवल एजेंट को विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपये दिए थे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी न तो एजेंट ने उसे विदेश भेजा और न ही रकम लौटाई। जिससे परेशान होकर करीब दो माह पहले उसने एसएसपी कपूरथला को ट्रेवल एजेंट के खिलाफ लिखित दरख्वास्त दी थी।

जिसे एसएसपी ने डीएसपी-एनडीपीएस सुखपाल सिंह रंधावा को मार्क कर दी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे न तो पुलिस से इंसाफ मिला और न ही ट्रेवल एजेंट से पैसे मिले।गुरप्रीत सिंह के पिता बूटा सिंह ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस अफसरों के कार्यालयाें चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसे कही से भी इंसाफ न मिला। जिससे निराश होकर गुरप्रीत सिंह ने शनिवार कोकोई जहरीली दवा पी ली, जिससे उससे की हालत बिगड़ और उसे परिजन इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गया। जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे जालंधर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जहां पर उसने दम तोड़ दिया। मृतक ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए ट्रेवल एजेंट और डीएसपी को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के पिता बूटा सिंह ने बताया कि उन्होंने रविवार दोपहर दो बजे थाना सुल्तानपुर लोधी पहुंचकर गांववासियों के साथ इंस्पेक्टर साेनमदीप कौर से गुजरिश की कि आरोपी ट्रेवल एजेंट और ड्यूटी में कोताही बरतने वाले पुलिस के आला अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन शाम छह बजे तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस ने गांववासियों से सोमवार दोपहर 12 बजे तक कार्रवाई के लिए समय मांगा।