    कपूरथला में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी, ट्रैवल एजेंट पर मामला दर्ज

    By Amit Orhi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:36 AM (IST)

    फगवाड़ा में, थाना सदर पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गुरप्रीतम ने शिकायत दर्ज कराई कि जतिंदर सिंह उर्फ जोनी ने उसके बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 2 लाख 16 हजार रुपये की ठगी की। पुलिस ने जतिंदर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

    विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठग्गी, ट्रेवल ऐजेंट के खिलाफ केस।

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। थाना सदर पुलिस ने एक युवक को विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठग्गी मारने के मामले में एक कथित ट्रेवल ऐजेंट के खिलाफ आइपीसी की धारा 420 व 406 के तहत केस दर्ज किया है।

    गुरप्रीतम पुत्र जोगिंदर लाल निवासी गांव ढक्क पंडोरी ने पांच मार्च को पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जतिंदर सिंह उर्फ जोनी पुत्र परमजीत सिंह निवासी मकान नंबर 42बी, न्यू दशमेश नगर, जालंधर ने उसके बेटे को विदेश (गरीस) भेजने के नाम पर करीब दो लाख 16 हजार रुपये की ठग्गी मारी है। थाना सदर पुलिस ने जांच के बाद जतिंदर सिंह उर्फ जोनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।