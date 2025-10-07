कपूरथला में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, ढिलवां टोल प्लाजा पर 4 क्विंटल नकली खोया जब्त; मौके पर नष्ट

कपूरथला में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार क्विंटल नकली खोया बरामद किया। यह खोया राजस्थान से अमृतसर ले जाया जा रहा था और मिठाई की दुकानों में सप्लाई किया जाना था। सहायक फूड कमिश्नर डॉ. हरजोत पाल सिंह के नेतृत्व में ढिलवां टोल प्लाजा पर नाकेबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। खोये के नमूने लेकर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

संवाद सहयोगी, कपूरथला। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के निर्देशों तथा डीसी अमित पंचाल और सिविल सर्जन डॉ. संजीव भगत के आदेशों के तहत फूड सेफ्टी विंग कपूरथला की टीम ने आज तड़के एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चार क्विंटल नकली खोया बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कार्रवाई सहायक फूड कमिश्नर डॉ. हरजोत पाल सिंह की अगुवाई में सुबह 5 बजे ढिलवां टोल प्लाजा (जिला कपूरथला) पर लगाए गए नाके के दौरान की गई। टीम ने राजस्थान से श्री अमृतसर साहिब जा रही एक बस (नंबर एनएल 02बी 6011) को रोका, जिसमें खोया छिपाकर अमृतसर की मिठाई की दुकानों को सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था।

बस चालक हेमराज पुत्र जय नारायण (निवासी जयपुर, राजस्थान) ने पूछताछ में बताया कि यह खोया श्याम पुत्र कन्हैया लाल (निवासी चुरू, राजस्थान) का है। मौके पर बुलाए जाने पर श्याम ने स्वीकार किया कि यह खोया अमृतसर की विभिन्न मिठाई की दुकानों को सप्लाई किया जाना था।