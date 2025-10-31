कपूरथला: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, छह मोबाइल के साथ धराए 3 आरोपी

जागरण संवाददाता, कपूरथला। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में जिला पुलिस ने मुख्य किंगपिन फिरोजपुर निवासी गुरनाम सिंह उर्फ लाडी को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि कई और पुलिस के रडार पर है। हालांकि इस बारे में पुलिस ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। तीनों से पुलिस ने छह मोबाइल फोन बरामद करके फोरेंसिक जांच के भेजने की प्रकिया पर काम शुरू कर दिया है।

डीएसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस एसपी-डी प्रभजोत सिंह विर्क ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर 28 अक्टूबर को थाना कोतवाली की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए सफाई कर्मचारी 25 वर्षीय राजा निवासी गांव मुश्कवेद जिला कपूरथला ने पूछताछ में माना कि उसने ही न्यू आर्मी कैंट की तस्वीरें व खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी हैं।

एसपी के अनुसार राजा ने बताया कि पाकिस्तान जासूस 35 वर्षीय गुरनाम सिंह उर्फ लाडी उर्फ भलवान निवासी बागेवाल जिला फिरोजपुर से उसका संपर्क 30 वर्षीय जसकरण सिंह उर्फ जस्सा निवासी चक्क कलियां कलां धर्मकोट जिला मोगा ने करवाया था।

इस काम के बदले उसे पैसे मिलते थे। इस पर पुलिस टीम ने 29 अक्टूबर को जस्सा को केस में नामजद करके उसे गिरफ्तार कर लिया।जस्सा ने पूछताछ में बताया कि कुछ समय पहले वह अपने रिश्तेदारी में फिरोजपुर गया था, जहां पर उसकी मुलाकात गुरनाम सिंह उर्फ लाडी उर्फ भलवान से हुई।

जिसने उसे कहा कि हमने पाकिस्तान को सेना की जानकारियां भेजनी हैं।जिसके बदले में मोटी रकम मिलेगी। इस पर पुलिस ने जस्सा की निशानदेही पर 30 अक्टूबर को लाडी को जिला कचहरी फिरोज एसपी-डी ने बताया कि गुरनाम सिंह उर्फ लाडी और जसकरण सिंह जस्सा पर विभिन्न जिलों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लाडी तो इन केसों में कई साल तक जेल की सजा भी भुगत चुका है। अभी पिछले महीने की चार सितंबर को ही वह जेल से बाहर आया और फिर से आपराधिक गतिविधियों में जुट गया।

काबिले गौर हो कि थाना कोतवाली की पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि राजा पुत्र बाला निवासी गांव मुश्कवेद न्यू आर्मी कैंट में प्राइवेट तौर पर सफाई सेवक का काम करता है। जिसके पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क हैं। जिनके कहने पर वह अपने मोबाइल के जरिये आर्मी कैंट एरिया की फोटो खींचकर भेज रहा है। यहीं नहीं, वह आर्मी के सीक्रेट प्लान की जानकारी पाकिस्तान में देश विरोधी लोगों को जानकारी दे रहा है।