    फूलों से सजी सड़कें और भजनों की गूंज, गुरुद्वारा संतघाट से निकला विशाल नगर कीर्तन; श्रद्धालुओं ने फैलाया सद्भाव का संदेश

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    गुरुद्वारा संतघाट से एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे रास्ते को फूलों से सजाया गया था और भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन शहर में घूमते हुए शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सद्भाव का संदेश दिया गया।

    पुष्प वर्षा के बीच गुरूद्वारा संतघाट से सजाया गया विशाल नगर कीर्तन (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी\कपूरथला। सुल्तानपुर लोधी की मुकद्दस धरती पर पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर मंगलवार को भव्य नगर कीर्तन सजाया गया।

    रंग-बिरंगे ताजे फूलों से सुसज्जित पालकी में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया, पांच प्यारों व पांच दुलारों की अगवानी में विशाल नगर कीर्तन पवित्र काली बेईं के किनारे स्थित गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब से आरंभ हुआ।

    नगर कीर्तन गुरुद्वारा से शुरू होकर नई दाना मंडी, शहीद ऊधम सिंह चौक, तहसील कॉम्पलेक्स, तलवंडी चौक, आर्य समाज चौक, गुरुद्वारा श्री गुरू का बाग, चौक चेलिया, रेलवे रोड, पुरानी दाना मंडी, गुरू बाजार, सदर बाजार से होता हुआ ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में पहुंचकर सम्पन्न हुआ।

    फूलों से सुसज्जित पालकी साहिब का संगत द्वारा विभिन्न जगहों पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया, रास्ते मे संगत द्वारा नाना प्रकार के फल, मिठाइयों, चाय-पकोड़ों के 50 से ज्यादा लंगर लगाए गए।

    नगर कीर्तन में शामिल गतका पार्टियों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल व अन्य कीर्तन जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन किया। पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आसमान से पैराग्लाडर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लंगर का प्रबंध किया गया।

    भाई बाला जी निष्काम सेवा सोसायटी द्वारा सफ़ाई के प्रबंध किए गए, इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के नेताओं ने स्वागत किया जिसमें, एडीशनल सिविल जज (सीनियर डिविजन) जगमिंदर कौर, एडिशनल सिविल जज (जूनियर डिविजन) सर्वेश सिंह, एडिशनल सिविल जज (जुनियर डिविजन) सोनाली, एडीसी कपूरथला वरिंदर बाजवा, एसडीएम अलका कालिया, तहसीलदार परमिंदर सिंह, नायब तहसीलदार गौरव बांसल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह कल्याण, मैनेजर अवतार सिंह, विधायक इंदर प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के इंचार्ज सज्जन सिंह चीमा, एएसपी धीरेन्द्र वर्मा, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनम दीप कौर , मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन कर्मबीर सिंह केबी, कंवलनैन सिंह, नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अशोक मोगला, नगर कौंसिल के अध्यक्ष  दीपक धीर राजू, नगर सुधार ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन तेजवंत सिंह, एडवोकेट केहर सिंह, एडवोकेट तरुण कंबोज, एडवोकेट ताराचंद उप्पल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जरनैल सिंह संधा, सचिव एडवोकेट शैल प्रभाकर, गुरविंदर सिंह विर्क, रणजीत सिंह सैनी, जतिंदर सिंह खालसा, लवप्रीत सिंह, दिलबाग सिंह,  सुरिंदर अरोड़ा, जसविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, मनदीप सिंह खिंडा, लवजीत सिंह,  मुख्तियार सिंह , आकाशदीप सिंह, गुरनाम सिंह, पवन कुमार, नवनीत सिंह,  गुरपरताप सिंह,  जसपाल सिंह, शिंगारा सिंह, गुरशरण सिंह, परगट सिंह व बलवंत सिंह आदि मौजूद थे।