फूलों से सजी सड़कें और भजनों की गूंज, गुरुद्वारा संतघाट से निकला विशाल नगर कीर्तन; श्रद्धालुओं ने फैलाया सद्भाव का संदेश

जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी\कपूरथला। सुल्तानपुर लोधी की मुकद्दस धरती पर पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के मौके पर मंगलवार को भव्य नगर कीर्तन सजाया गया। रंग-बिरंगे ताजे फूलों से सुसज्जित पालकी में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया, पांच प्यारों व पांच दुलारों की अगवानी में विशाल नगर कीर्तन पवित्र काली बेईं के किनारे स्थित गुरुद्वारा श्री संत घाट साहिब से आरंभ हुआ। नगर कीर्तन गुरुद्वारा से शुरू होकर नई दाना मंडी, शहीद ऊधम सिंह चौक, तहसील कॉम्पलेक्स, तलवंडी चौक, आर्य समाज चौक, गुरुद्वारा श्री गुरू का बाग, चौक चेलिया, रेलवे रोड, पुरानी दाना मंडी, गुरू बाजार, सदर बाजार से होता हुआ ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में पहुंचकर सम्पन्न हुआ।

फूलों से सुसज्जित पालकी साहिब का संगत द्वारा विभिन्न जगहों पर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया, रास्ते मे संगत द्वारा नाना प्रकार के फल, मिठाइयों, चाय-पकोड़ों के 50 से ज्यादा लंगर लगाए गए। नगर कीर्तन में शामिल गतका पार्टियों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल व अन्य कीर्तन जत्थे द्वारा शब्द कीर्तन किया। पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आसमान से पैराग्लाडर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी लंगर का प्रबंध किया गया।