    फगवाड़ा में दिनदहाड़े लुटेरों ने महिला के गले से उडा ली सोने क चेन, इलाके में फैली दहशत

    By Amit Orhi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 10:11 PM (IST)

    फगवाड़ा में एक महिला से सोने की चेन छीनकर लुटेरा फरार हो गया। जगप्रीत कौर बेदी और उनकी चाची रूपिंदर कौर बाजार से लौट रही थीं, तभी यह घटना हुई। स्कूटी असंतुलित होने से वे गिर भी गईं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इस घटना से शहर में दहशत का माहौल है।

    Hero Image

    महिला से सोने की चेन झपटकर फरार हुए लुटेरे (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। शहर के माडल टाउन इलाके में मोटरसाइकिल सवार एक लूटेरे ने बाजार से घर वापिस जा रही महिला के गले से सोने की चेन झपट ली व मौके से फरार हो गया। मौके की सूचना पुलिस को दे दी गई है मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

    घटना संबंधी जानकारी देते हुए जगप्रीत कौर बेदी ने बताया कि वह और उसकी भुआ रूपिंदर कौर बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। जब वह घर के नजदीक पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक आया और रूपिंदर कौर के गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया।

    उनकी स्कूटी असंतुलित होने के कारण वह बीच सड़क गिर गई। उनका करीब तीन लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उक्त मामले संबंधी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। लूटेरे को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चोरी व लूटपाट की बढ़ती घटनाओं से शहर के लोगों में दहशत का माहौल है।