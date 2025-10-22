फगवाड़ा में दिनदहाड़े लुटेरों ने महिला के गले से उडा ली सोने क चेन, इलाके में फैली दहशत

संवाद सहयोगी, फगवाड़ा। शहर के माडल टाउन इलाके में मोटरसाइकिल सवार एक लूटेरे ने बाजार से घर वापिस जा रही महिला के गले से सोने की चेन झपट ली व मौके से फरार हो गया। मौके की सूचना पुलिस को दे दी गई है मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है।

घटना संबंधी जानकारी देते हुए जगप्रीत कौर बेदी ने बताया कि वह और उसकी भुआ रूपिंदर कौर बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी। जब वह घर के नजदीक पहुंची तो पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक आया और रूपिंदर कौर के गले में पहनी सोने की चेन छीनकर फरार हो गया।