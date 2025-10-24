फगवाड़ा में इनोवा और ट्रैक्टर-ट्राली की जोरदार टक्कर, कार के उड़े परखच्चे; 4 लोग की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, फगवाड़ा। होशियापुर रोड पर गांव रावलपिंडी में बीती देर रात दो बजे इनोवा कार और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अस्पताल में भर्ती अमनदीप निवासी गांव पलकोटा जिला जालंधर ने बताया कि रात करीब 2:00 बजे पराली की ट्राली लेकर जा रहा था। इसी दौरान रावलपिंडी में सामने से आ रही एक इनोवा कार ने उसके ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर के दो हिस्से हो गए और इनोवा कार के भी परखच्चे उड़ गए।

अमनदीप के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि कार में सवार तीन युवक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना रावलपिंडी के एसएचओ मेजर सिंह ने बताया कि रात करीब 2:00 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रावलपिंडी बस अड्डे के निकट हादसा हुआ है।